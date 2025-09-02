“Mi mancherà tutto di te”: terribile lutto per Gianluca Gazzoli

Il famoso volto di radio e social Gianluca Gazzoli è stato colpito da un terribile lutto in famiglia: l’annuncio straziante.

Qualche settimana fa aveva raccontato la brutta situazione in famiglia legata alla salute della madre. Adesso, con un messaggio straziante sui social, Gianluca Gazzoli ha comunicato la perdita dell’adorata mamma. Il noto volto di radio e social ha scelto un carosello di foto e un lungo post per condividere i propri sentimenti di tristezza con i fan.

Gianluca Gazzoli: morta la madre

Sono ore di grande tristezza in casa di Gianluca Gazzoli. Il famoso volto dei social e della radio ha perso sua madre che stava combattendo contro una brutta malattia da lui stesso raccontata qualche settimana fa. L’uomo ha deciso di condividere un messaggio sui social per comunicare la terribile perdita subita.

Gianluca Gazzoli – www.donnaglamour.it

“Mamma, non riesco a scrivere queste parole senza piangere come un bambino. Forse perché l’incubo di ogni bambino è perdere la propria mamma. E io ho perso la mia”, ha esordito nel suo post Gazzoli. “Non smetto di pensare a tutto quello che ancora dovevamo fare, a ciò che avresti dovuto vedere e vivere. Dopo tanti anni difficili, proprio quando la vita sembrava finalmente sorriderci, a 65 anni, la malattia ti ha portata via troppo in fretta, precipitando negli ultimi giorni. Sembra tutto irreale […]”.

I ricordi

Dopo aver sottolineato come “Mi mancherà tutto di te. Mi mancherà chiamarti nel cuore della notte, sapendo che ti avrei trovata sveglia. Mi mancherà passare a trovarti, mangiare insieme, ridere e prenderci in giro. Mi mancherà la certezza che eri sempre lì, ad ascoltarmi o a guardarmi qualunque cosa facessi […]”, Gazzoli ha scelto di sottolineare tutte le qualità che sua mamma gli ha trasmesso ma non solo.

[…] Non ho rimpianti per ciò che è stato, ma un’enorme tristezza per ciò che non sarà. Ringrazio con tutto il cuore chi ci è stato vicino in questo periodo. L’umanità è ciò che non dovremmo mai perdere. Grazie, mamma. Grazie di tutto. Grazie per aver lottato fino all’ultimo per restare con noi. Ci sono tante cose che avrei voluto farti vedere, ma so che ci sarai lo stesso. Vivrai per sempre in me, in noi”.