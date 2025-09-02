Fedez replica ai commenti su Chiara Ferragni e mostra la sua felicità con Giulia Honegger con un dolce post social.

Fedez continua a far parlare di sé, soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata. Da quando ha ufficializzato la relazione con Giulia Honegger, il rapper condivide spesso scatti che raccontano momenti di relax e complicità. Non tutti, però, sembrano pronti ad accettare il cambiamento dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, e un commento in particolare ha spinto Federico Lucia a rispondere direttamente. Scopriamo che cosa ha detto il rapper.

Fedez replica a un commento su Chiara Ferragni

Negli ultimi giorni Fedez ha pubblicato su Instagram alcune foto delle vacanze trascorse insieme a Giulia Honegger, tra baci, sorrisi e momenti di quotidianità che mostrano la serenità della coppia.

Tra i tanti messaggi arrivati sotto il post, uno ha attirato l’attenzione del rapper: “Ti seguo da quando stavi con la tua bella moglie“. Un riferimento chiaro a Chiara Ferragni, con cui l’artista ha condiviso anni di matrimonio prima del divorzio.

La risposta di Fedez non si è fatta attendere: “Internet Explorer“. Una battuta ironica, con cui ha voluto sottolineare come alcuni utenti siano rimasti indietro, incapaci di accettare la nuova fase della sua vita.

Anche Chiara Ferragni volta pagina e ufficializza il nuovo amore

Se molti fan sperano ancora in un ritorno dei Ferragnez, la realtà è che entrambi hanno intrapreso strade diverse. Mentre Fedez mostra pubblicamente l’intesa con Giulia Honegger, anche Chiara Ferragni ha deciso di ufficializzare la sua nuova storia d’amore.

L’imprenditrice digitale, infatti, ha condiviso su Instagram la prima foto di coppia con Giovanni Tronchetti Provera, con cui ha trascorso una vacanza a Ibiza. Dopo un periodo di lontananza, i due hanno scelto di viversi senza più nascondersi, proprio come l’ex marito e la nuova compagna.