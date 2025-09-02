Raz Degan racconta i digiuni online che guida con migliaia di persone e il valore del digiuno consapevole: la nuova svolta social.

“Questa sera io non ho fame“. Con quella frase, diventata iconica negli anni ’90, Raz Degan conquistò il pubblico italiano. Oggi, a 57 anni, quelle parole assumono un significato diverso: l’ex modello e attore ha trasformato la scelta del digiuno in una filosofia di vita. Tutto è iniziato dopo la lunga lavorazione del documentario The Last Shaman, prodotto da Leonardo DiCaprio. Al termine delle riprese, Degan decise di affrontare un digiuno di 18 giorni per purificarsi e ritrovare energia. Da quell’esperienza personale è nata l’idea di condividere questa pratica con un pubblico sempre più vasto, trasformandola in incontri online che hanno raccolto migliaia di partecipanti. Ma scopriamo che cosa ha annunciato l’attore.

Una vita semplice nel trullo in Puglia

Lontano dai clamori dello spettacolo, Degan vive in un trullo immerso nella Valle d’Itria, in Puglia.

Ama camminare scalzo, circondato dal silenzio e dal contatto con la natura. Non possiede una televisione, preferendo i viaggi e i momenti di introspezione.

“A gennaio ero in India per il Kumbh Mela, poche ore dopo su un red carpet: non ho mai smesso di essere me stesso” racconta.

Accanto a lui c’è Cindy Stuart, la compagna con cui condivide quotidianità e avventure. Sulla loro storia preferisce non esporsi: “Sono solo fatti miei… anzi, nostri“. Con il figlio di lei, Marlon, ha un rapporto profondo: “Gli offro la mia esperienza, ma è già un uomo“.

Il digiuno come reset del corpo e della mente

Degan non si definisce un “guru“, ma sottolinea l’importanza del digiuno consapevole come strumento di benessere.

“Il digiuno è come resettare il proprio sistema operativo” spiega, “Ti permette di uscire dal pilota automatico e tornare a vivere con lucidità“.

Nei suoi programmi online, le persone non affrontano mai l’esperienza da sole: ogni percorso è supervisionato da medici e specialisti, così da garantire sicurezza e consapevolezza. Degan parla del cibo con un approccio diverso, più meditativo, dove anche un semplice gesto come mangiare una mela diventa “un atto di libertà”.

Migliaia di persone da tutto il mondo hanno deciso di seguirlo, condividendo momenti di riflessione, silenzio e ascolto di sé stessi.