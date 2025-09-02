Belen nuda in mare scatena critiche e difese sui social: il dibattito tra libertà e provocazione. Che cosa è successo.

Negli ultimi giorni Belen Rodriguez è tornata ad attirare l’attenzione mediatica con una nuova serie di immagini che hanno fatto discutere il web. La showgirl argentina, durante una vacanza in Sardegna, ha pubblicato scatti che la ritraggono completamente nuda in mare di notte, accompagnando il post con la frase “Non ha prezzo“. Immagini che hanno diviso i fan tra chi ne ha elogiato la bellezza e chi, al contrario, ha criticato la scelta di mostrarsi in modo così provocante. Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Le critiche dei fan tra nudità e maternità

I commenti sotto al post non si sono fatti attendere. Alcuni utenti hanno sottolineato il fascino della showgirl, definendola “bellissima senza dubbio“, ma molti altri hanno espresso perplessità.

Una follower ha scritto: “Hai un figlio quasi adolescente, perché sempre nuda? Sembra imbarazzante per i tuoi ragazzi“.

Altri hanno puntato il dito contro quella che considerano una strategia per restare al centro delle cronache: “Non si parla più di lei, allora usa la tattica del nudismo“. C’è anche chi le ha ricordato la responsabilità di madre: “La classe non è solo bellezza e ostentazione. Si può essere splendide mantenendo un certo decoro“.

La difesa dei sostenitori e le repliche di Belen

Non tutti, però, hanno scelto la via della critica. Alcuni fan hanno difeso la libertà personale della Rodriguez: “Se una donna decide di mostrarsi nuda sui social è una sua scelta. Non significa che dobbiamo offenderla o insultarla“.

Qualcuno ha persino suggerito di ignorare le provocazioni per non alimentare ulteriori polemiche.

Intanto Belen non sembra farsi condizionare dalle reazioni negative: già in passato aveva dichiarato “Non sarei Belen” per giustificare la sua scelta di mostrarsi senza filtri, e davanti alle accuse di esporre troppo la figlia Luna Marì aveva replicato che Instagram rappresenta per lei un album pubblico di ricordi.