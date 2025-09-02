Stefano De Martino “erede” di Pippo Baudo: arriva la sua risposta

Stefano De Martino torna in tv e rompe il silenzio sul paragone con Pippo Baudo: ecco le parole del conduttore di Affari Tuoi.

Giornata speciale per Stefano De Martino, che questa sera torna su Rai 1 alla guida della nuova edizione di Affari Tuoi. Il presentatore partenopeo ha mostrato in anteprima il rinnovato studio durante un collegamento con Estate in diretta, scatenando subito curiosità e aspettative nei fan del celebre programma. L’edizione di quest’anno promette colpi di scena e novità, e sarà l’occasione per De Martino di consolidare la sua presenza nel prime time della rete ammiraglia.

Ma a distanza di giorni dalla morte di Pippo Baudo, ora è il turno di De Martino di rispondere alle insinuazioni secondo cui lui sarebbe l’erede del celebre conduttore televisivo appena scomparso. Scopriamo che cosa ha detto.

Il ricordo di Pippo Baudo

Nelle ultime ore il conduttore ha voluto dedicare un pensiero speciale a Pippo Baudo, scomparso due settimane fa. Rivolgendosi al pubblico, ha ammesso con emozione: “A mio modo ho un primato: non ho mai incontrato Pippo Baudo nella mia vita. Per me lui è sempre stato un mito e una leggenda. Essere al Teatro delle Vittorie quest’anno ha una valenza in più perché questa è la casa di Pippo“.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

Le parole di Stefano De Martino hanno commosso i telespettatori, che hanno percepito la sincerità del suo omaggio a uno dei più grandi maestri della televisione italiana. La scelta di citare il Teatro delle Vittorie non è casuale, poiché proprio lì Baudo aveva scritto pagine fondamentali della storia dello spettacolo.

Per De Martino, essere oggi nello stesso luogo non rappresenta soltanto un traguardo professionale, ma anche una grande responsabilità, che lui stesso ha riconosciuto davanti alle telecamere.

De Martino sull’etichetta di “erede di Baudo”

Da mesi il nome di Stefano De Martino viene affiancato a quello di Pippo Baudo, al punto che molti lo definiscono “il suo erede naturale”.

Una definizione che il conduttore ha deciso di commentare apertamente, smorzando ogni paragone: “Questa cosa mi ha lusingato, nonostante sia utopica. È ovvio che Pippo non abbia nessun tipo di erede, tantomeno mi posso accostare io a un monumento della televisione come questo. Mi fa piacere frequentare casa sua, però ogni paragone è assurdo a mio avviso“.