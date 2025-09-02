Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato, gelo totale: cosa sappiamo degli ex amici

L’amicizia tra Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato è finita. Ecco cosa sappiamo sul loro rapporto interrotto.

Negli ultimi giorni si parla di una svolta inaspettata nella vita di Chiara Ferragni. Dopo anni di collaborazione professionale e di legame personale con Fabio Maria Damato, le indiscrezioni rivelano che tra i due non ci sarebbe più alcun rapporto. La notizia arriva a distanza di quasi due anni dallo scandalo che ha coinvolto l’imprenditrice digitale, il cosiddetto pandoro gate, e che ha segnato una svolta importante anche nelle sue relazioni più strette. Ma scopriamo tutti i dettagli della notizia.

L’amicizia tra Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato

Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato per lungo tempo sono stati inseparabili, sia sul piano lavorativo che personale. Damato, infatti, è stato il manager e braccio destro dell’influencer, accompagnandola in molte delle sue scelte strategiche e diventando una figura centrale nel suo percorso professionale.

Dopo il caso pandoro, però, qualcosa si è incrinato. I rapporti professionali sono stati interrotti e, nonostante in un primo momento l’amicizia fosse rimasta intatta, con il tempo anche questa sembra essersi dissolta.

A confermare l’indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, dove ha fatto sapere che l’imprenditrice e l’ex manager non sarebbero più amici.

“Quello che li univa si è definitivamente interrotto” ha sottolineato il giornalista, senza però rivelare i motivi di questa rottura.

Il futuro di Chiara Ferragni e le nuove sfide

Mentre resta il mistero sulle cause della fine del rapporto con Fabio Maria Damato, entrambi si preparano ad affrontare una sfida delicata: il processo per truffa aggravata, previsto per il prossimo 23 settembre. Sarà quella l’occasione in cui i due ex amici si ritroveranno faccia a faccia dopo molto tempo.

Nel frattempo, la vita privata di Chiara Ferragni sembra aver trovato un nuovo equilibrio. L’imprenditrice è apparsa accanto a Giovanni Tronchetti Provera e, secondo i beninformati, i due sarebbero più uniti e sereni che mai.