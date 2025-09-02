Giulia De Lellis risponde alle critiche su Tony Effe da parte degli utenti social: le dure parole dell’influencer.

Manca sempre meno al lieto evento per Giulia De Lellis, che a breve diventerà mamma della sua prima figlia, Priscilla. In attesa del parto, l’influencer ha condiviso con i follower i preparativi e le emozioni di questo momento unico, ma non sono mancate le critiche nei confronti del compagno Tony Effe. La sua risposta non si è fatta attendere.

Il commento di Giulia De Lellis in difesa di Tony Effe

In un video pubblicato su TikTok, Giulia De Lellis ha mostrato la borsa che ha preparato per il parto, spiegando di non avere esperienza come madre ma di voler condividere comunque i suoi consigli con leggerezza.

@giuliadelellis103 Sperando possa indirizzarvi un po’… Buona fortuna 💞 Ah e nb: -niente panico -non tutto sarà necessario( faró un video in seguito dove vi diró secondo la mia esperienza ciò che è veramente è stato utile o meno ) -non dovete prendere tutto subito -fate le vostre ricerche. /noad ♬ suono originale – Giulia

Tra i tanti messaggi ricevuti, una frase ha attirato la sua attenzione: “La prima cosa che ti serve è un marito in gamba“. Un commento che l’influencer non ha ignorato e al quale ha risposto direttamente con ironia, replicando: “Abbiamo anche quello, ma non l’ho messo nella lista“.

Un modo semplice e diretto per ribadire la fiducia nel suo compagno Tony Effe e allontanare le insinuazioni negative che spesso circolano sui social. La sua battuta ha raccolto numerosi consensi da parte dei fan, che hanno apprezzato la sua capacità di rispondere senza alimentare ulteriori polemiche.

Giulia De Lellis e Tony Effe: “Con lui, gravidanza cercata e voluta”

Non è la prima volta che Giulia De Lellis parla della sua relazione con Tony Effe, soprattutto in questo momento così speciale. L’influencer, infatti, ha raccontato più volte che la gravidanza non è stata un imprevisto, ma una scelta condivisa e profondamente desiderata dalla coppia.

“Se fosse stato per il mio ragazzo, già dopo due o tre mesi che stavamo insieme avremmo potuto avere un bambino” ha spiegato, aggiungendo di aver preferito attendere il momento giusto prima di compiere un passo così importante.