Annuncio a sorpresa sconvolge i fan di Casa a prima vista: Nadia Mayer lascia il programma e il mondo dell’immobiliare.

Con un annuncio a sorpresa sui social, Nadia Mayer ha spiazzato i fan. La nota agente immobiliare ha, infatti, deciso di dire addio al programma che l’ha resa famosa, Casa a prima vista, ma non solo! Ha anche annunciato di aver lasciato anche il mondo dell’immobiliare. Le sue parole, rivolte direttamente ai fan, rivelano una scelta sofferta ma guidata dal desiderio di aprirsi a nuove sfide. Ma scopriamo i dettagli dell’inaspettata decisione.

L’addio di Nadia Mayer a “Casa a prima vista”

“Lascio tutto, è una decisione molto sofferta” ha confessato Nadia Mayer in un video pubblicato sui social. La professionista, resa nota al grande pubblico grazie al programma di Real Time Casa a prima vista, ha annunciato di voler intraprendere un nuovo percorso professionale.

“Ho deciso di lasciare il mondo dell’immobiliare perché ho in mente un nuovo progetto, voglio sperimentare nuove cose” ha spiegato con emozione. Rivolgendosi ai suoi follower, ha aggiunto: “Non è stato facile, lo so, ma ho bisogno di nuove idee e nuovi progetti. Vi prego, non mi mollate, state con me“.

La scelta arriva dopo anni di successo televisivo, durante i quali Mayer e i suoi colleghi sono diventati volti familiari per gli spettatori, capaci di rendere avvincente la sfida tra agenti immobiliari.

Una nuova fase dopo la malattia

Oltre al cambiamento professionale, Nadia Mayer ha vissuto da poco un momento delicato della sua vita privata.

Nei mesi scorsi aveva infatti raccontato di aver affrontato una polmonite da legionella, esperienza che l’ha costretta a rivedere molte priorità. “La malattia però mi ha lasciato anche qualcosa di positivo, facendomi apprezzare di più le piccole cose, che di solito si danno per scontate” aveva dichiarato, ricordando con un sorriso quanto le fosse mancato perfino “fare la fila al supermercato“.