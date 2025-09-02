Lutto nel cinema: è morto Graham Greene, Uccello Scalciante in Balla coi lupi. L’attore canadese aveva 73 anni.

Nelle ultime ore una notizia ha scosso il mondo del cinema: si è spendo Graham Greene, il celebre attore del film cult Balla coi lupi. L’attore canadese, conosciuto a livello internazionale per il ruolo di Uccello Scalciante, si è spento il primo settembre a 73 anni in un ospedale di Toronto, dopo una lunga malattia.

La notizia della morte di Graham Greene

A dare comunicazione ufficiale del decesso dell’attore è stata la sua agente, che in una nota ha dichiarato: “Sei finalmente libero, Susan Smith ti aspetta alle porte del paradiso“.

Graham Greene has sadly passed away at the age of 73. pic.twitter.com/AQdfLXwBZW — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 1, 2025

La sua interpretazione nel film diretto da Kevin Costner gli valse una candidatura agli Oscar come miglior attore non protagonista, consacrandolo tra i volti più amati di Hollywood.

Nato nel 1952 a Ohsweken, nella Riserva delle Sei Nazioni in Ontario, Graham Greene iniziò la sua carriera calcando le scene teatrali prima di approdare al cinema. Il debutto sul grande schermo risale al 1983, ma la svolta arrivò nel 1990, quando Kevin Costner lo volle nel cast di Balla coi lupi. La sua interpretazione di Uccello Scalciante, un guerriero Sioux, gli permise di entrare nella storia come uno dei primi attori nativi americani a ottenere grande visibilità internazionale.

Un percorso tra cinema e televisione

Dopo il successo, Graham Greene prese parte a numerose produzioni di rilievo. Fu tra i protagonisti di Maverick, Die Hard – Duri a morire con Bruce Willis, Il miglio verde e Twilight: New Moon, lavorando accanto a stelle del calibro di Tom Hanks, Robert Pattinson e Kristen Stewart.

Oltre al cinema, ha lasciato il segno anche in televisione, recitando in serie di successo come 1883 e Tulsa King. Nel corso della sua carriera ottenne prestigiosi riconoscimenti, tra cui un Grammy Award e una stella sulla Walk of Fame canadese.