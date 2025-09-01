Gerry Scotti contro Stefano De Martino in tv: il messaggio diventa “pubblico”

L’esperienza di Gerry Scotti da una parte e la novità rappresentata da Stefano De Martino dall’altra. La sfida e il messaggio rivelato.

Una nuova stagione televisiva si appresta ad accompagnare il pubblico. Dopo le voci, spesso anche fin troppo insistenti dell’estate, tra le sfide più attese c’è quella che vede Gerry Scotti contro Stefano De Martino. Nello specifico tra ‘La Ruota della Fortun’a, su Canale 5, e ‘Affari Tuoi’, su Rai 1. In questo senso, il più esperto conduttore ha voluto dire la sua spiegando bene cosa si aspetti dal “duello” e raccontando anche di un messaggio che il giovane presentatore gli ha da poco mandato.

Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna

Intervistato da Il Messaggero, il buon Gerry Scotti ha parlato del successo che sta avendo La Ruota della Fortuna, frutto, va detto, anche dell’assenza di concorrenza sulle altre reti. “Se me li aspettavo così sprovveduti? Sinceramente, no”, ha detto in merito alle mosse della Rai proprio rispetto al duello con Mediaset su quella fascia oraria della sua trasmissione.

Gerry Scotti – www.donnaglamour.it

“Anche se la Rai da tempo fa una politica di controprogrammazione più da tv commerciale che da servizio pubblico, adottando trucchetti e furbizie che si fanno per arrotondare i numeri e dire che le cose vanno bene. Io mi sono fatto questa idea: in Rai contavano un po’ troppo sulla forza di Techetechetè […]”, ha proseguito il conduttore.

Il messaggio di Stefano De Martino

Ma con l’inizio della nuova stagione televisiva, Scotti avrà finalmente la tanto attesa concorrenza che vedrà il giovane Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1. Proprio sul collega, l’esperto presentatore si è lasciato andare ad una confessione: “Poco fa, il 7 agosto, mi ha scritto messaggi affettuosi per il mio compleanno e per Ferragosto. Prima mi ha fatto i complimenti per la Ruota, poi ha aggiunto: ‘Adesso non esagerare perché poi torno… Ciao maestro‘”.

Scotti ha quindi aggiunto: “La frase che gli dico ora è questa: ‘Sei bravo, bello e giovane, però non esagerare perché da questa parte c’è il vecchio zio Gerry che merita rispetto (ride, ndr)'”. Insomma, il guanto di sfida è stato lanciato. Staremo a vedere chi vincerà il duello a colpi di share e ascolti.