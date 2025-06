Raz Degan rivela su Instagram di aver fatto 10 giorni di digiuno a base di sola acqua per depurarsi e ringiovanire.

Raz Degan, che poche settimane fa aveva sorpreso i telespettatori durante la puntata di Belve con le sue dichiarazioni, ha preoccupato i suoi fan con un video caricato sui social in cui, visibilmente euforico, racconta la sua recente esperienza: un digiuno di 10 giorni durante i quali ha bevuto solo acqua. L’attore, immerso nella natura pugliese, ha descritto l’esperienza come un “Ritorno alla salute” e una vera rinascita. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’inusuale dieta seguita negli ultimi giorni.

La filosofia di Raz Degan: “Ci hanno nascosto la salute per 4000 anni”

“So che sembra che sono andato fuori di testa, ma la verità è che è gioia. È la gioia di sentirti vivo” ha detto nel video, girato tra sole, verde e un’atmosfera quasi mistica.

Con il suo classico accento italo-americano e uno stile fuori dagli schemi, Raz Degan ha voluto condividere con i follower un messaggio forte: il digiuno come forma di purificazione e ringiovanimento.

“Ci hanno nascosto per 4000 anni che si chiama salute” afferma, sottolineando come questa pratica possa portare non solo benefici fisici, ma anche mentali e spirituali.

Nel video l’attore ironizza anche sulle possibili critiche: “Sicuro che fosse solo acqua e non whisky?“, commentano alcuni utenti. Ma lui replica con entusiasmo: “È tutta energia, è pulizia dell’intestino, è un nuovo inizio”.

Il prossimo digiuno a luglio, ma meno estremo

Raz Degan non sembra intenzionato a fermarsi qui. L’attore ha infatti annunciato un nuovo “mini-reset” per luglio, questa volta di soli tre giorni. “Non sarà così estremo, ma voglio farlo di nuovo” ha detto, invitando i suoi fan a provare a liberarsi dalle “tentazioni del mondo” e riconnettersi con sé stessi.

Ormai lontano dai riflettori della TV, Raz Degan vive in un trullo ristrutturato tra gli ulivi della Puglia. Lontano dal caos, immerso nella natura, ha scelto un’esistenza più autentica, fatta di silenzio, benessere e momenti di riflessione.