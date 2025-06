Dua Lipa e Callum Turner si sposano: la cantante conferma ufficialmente il fidanzamento con il famoso attore.

Dua Lipa e Callum Turner si sposano. Dopo mesi di indiscrezioni, è stata proprio la popstar britannica a confermare ufficialmente il fidanzamento con l’attore inglese, famoso per il suo ruolo nella saga Animali Fantastici. Ma scopriamo che cosa ha rivelato la celebre cantante.

Dua Lipa innamorata e felice: la data delle nozze

In un’intervista esclusiva rilasciata a British Vogue, la cantante ha dichiarato con entusiasmo: “Sì, siamo fidanzati. È molto emozionante, lui è come me, ed è bello sapere che la persona con cui passerai il resto della tua vita ti conosce molto bene“.

La notizia del loro fidanzamento ha rapidamente fatto il giro del web.

Dua Lipa confirms she and Callum Turner are engaged. (via British Vogue) pic.twitter.com/bFLLp8BIGy — Pop Base (@PopBase) June 12, 2025

Anche se Dua Lipa non ha ancora iniziato i preparativi per le nozze, l’emozione è palpabile.

“Non ho mai pensato seriamente al matrimonio, non ho mai sognato che tipo di sposa sarei stata. Ma questa decisione di invecchiare insieme, di essere migliori amici per sempre, è una sensazione davvero speciale” ha rivelato la popstar.

La cantante ha inoltre aggiunto che, per ora, sia lei che Callum Turner sono molto concentrati sui rispettivi impegni professionali: lei sul tour mondiale e lui impegnato sul set.

Dua Lipa e Callum Turner: una storia d’amore da red carpet

La relazione tra Dua Lipa e Callum Turner è iniziata a gennaio 2024, come riportato inizialmente da Page Six. Dopo i primi avvistamenti a Los Angeles, la coppia ha ufficializzato la relazione su Instagram nell’autunno dello stesso anno.

Il debutto ufficiale in pubblico è avvenuto a maggio 2025 al Met Gala, dove hanno sfilato insieme sul red carpet, dove hanno conquistato l’attenzione dei media di tutto il mondo.

Ora, però, la coppia è vicina a fare il grande passo e iniziare ufficialmente la loro vita insieme da marito e moglie. Ora i fan sono in attesa dei primi dettagli che trapeleranno sulle nozze.