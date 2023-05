Dua Lipa ha sfilato a Cannes con Romain Gavras e intanto il suo ex fidanzato, Anwar Hadid, ha postato alcuni messaggi inquietanti via social.

Dua Lipa sembra aver ritrovato la serenità accanto alla nuova fiamma Romain Gavras, con cui ha sfilato sul red carpet di Cannes 2023. Nel frattempo, attraverso i social, il suo ex fidanzato Anwar Hadid (fratello di Bella e Gigi Hadid) ha postato alcune stories inquietanti in cui ha scritto:

“Sto provando a non andare a cercarlo e ucciderlo”. In tanti credono che il suo messaggio possa esser riferito al nuovo compagno della cantante. Sarà vero?

Dua Lipa

Dua Lipa a Cannes: i messaggi inquietanti del suo ex

La storia tra Dua Lipa e Anwar Hadid è naufragata ormai oltre un anno e mezzo fa e, secondo indiscrezioni, l’ex fidanzato della celebre cantante sarebbe stato alquanto geloso di lei e delle sue frequentazioni.

In molti credono dunque che il suo ultimo messaggio (condiviso tramite stories) sia indirizzato proprio contro la sua ex e la sua nuova fiamma, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più e Dua Lipa non ha commentato pubblicamente la vicenda. In tanti sono in attesa di saperne di più e si chiedono se la questione avrà ulteriori sviluppi.

