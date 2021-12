Giravo rumor e indiscrezioni da diversi giorni ma mai la conferma ufficiale che è arrivata ora: la storia tra Dua Lipa e Anwar Hadid è arrivata al capolinea.

Dopo settimane e settimane di voci continue su una loro presunta rottura, arriva purtroppo la conferma. Dua Lipa e Anwar Hadid si sono lasciati, la loro storia non ha retto alla distanza e ai molti impegni che hanno diviso la coppia sempre di più.

Dua Lipa e Anwar Hadid si sono detti addio

Secondo ciò che riporta il settimanale Chi: “Da un po’ di settimane si rincorrevano le voci di una crisi, ma ora è ufficiale: dopo due anni insieme la popstar e il fratello delle top model Bella e Gigi hanno deciso di separare le loro strade. Il motivo? Gli impegni della cantante in giro per il mondo, la distanza e la poca voglia di venirsi incontro, ha riferito una fonte vicina.”

A quanto pare, la coppia non ha resistito alla quotidianità che una star come Dua Lipa deve affrontare. In molte sono state le coppie famose che non hanno retto alla notorietà, alla distanza e al peso di una vita poco privata. Si aggiungono anche la cantante e Anwar Hadid la cui storia è definitivamente finita.

