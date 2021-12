Simone Bonaccorsi, amico di Alex Belli, paparazzato con Delia ha svelato dei retroscena sul rapporto dell’attore con Soleil e sulle reazioni della moglie quando assisteva alle clip.

L’amico di Alex Belli, Simone Bonaccorsi, ha raccontato ai microfoni di Fan Page come Delia Duran ha vissuto il rapporto del marito con Soleil Sorge. Inoltre, dopo che è stato paparazzato con la modella svela anche cosa pensa del sentimento dell’attore nei confronti della Stasi.

Covid-19: ecco le star che hanno (già) scritto il proprio testamento Scopri di più!

Le dichiarazioni di Simone Bonaccorsi

Simone Bonaccorsi chiarisce subito la natura delle foto scattate con Delia che sono stai poi riportate al GF: “Dove sono state scattate le foto? A Torino durante un evento di moda. La sera della sfilata, Delia non stava bene. Aveva avuto una ricaduta riguardo alla situazione di Alex e Soleil. Nel backstage, l’ho abbracciata amichevolmente. C’era un paparazzo che ci ha scattato delle foto a mia insaputa, che poi sono state divulgate dalla rivista Chi. Questa è la verità.“

L’amico di Alex Belli, svela come stava Delia mentre il marito era al GF Vip: “Con quale stato d’animo affrontava le clip con Soleil? Soffriva. Volavano i piatti a casa sua, vedendo alcuni video di Alex. Noi tentavamo di tranquillizzarla, ma lei andava dritta come un treno. Ha duemila ragioni. Da moglie dà fastidio vedere certi atteggiamenti. La capisco. Alex ha tirato un po’ la corda. Ma ho sempre detto a Delia, che Alex l’amava. In realtà, è Soleil a essere innamorata di Alex, ma lui no. Me lo ha confermato lui stesso. Posso dire con certezza che per lui il rapporto con Soleil non ha lo stesso peso del rapporto con Delia. Non sono paragonabili. Alex si sta impegnando davvero tanto per riconquistare la moglie.“

Riproduzione riservata © 2021 - DG