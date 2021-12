Tra Miriana e Biagio sembra che ci sia una piccola crisi, la gieffina riceve un messaggio aereo che le fa mettere in dubbio il suo rapporto con il pugliese.

Miriana Trevisan entra in crisi con Biagio D’Anelli per la sua situazione fuori e dopo aver letto il messaggio del suo migliore amico per lei. Il gieffino pugliese ci rimane molto male e decide di avere un confronto non proprio positivo con l’ex showgirl di Non è la Rai.

La discussione tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli

Dopo aver ricevuto un messaggio areo del migliore amico che le chiede di “volare” da sola, Miriana Trevisan entra in crisi. Biagio ha scoperto dello stato d’animo della gieffina e ci è rimasto male. Dopo un momento da solo cerca il confronto con Miriana e le dice: “Quando hai letto per la prima volta la frase, hai pensato subito a me? Sto mettendo in discussione tante cose che ho fuori per te. Sono deluso. Io sono sicuro di quello che ho vissuto in questi 30 giorni. Non ti sto condannando ma sei brava a rigirare le frittate ma non può prendermi per il cul*. Adesso io farò delle valutazioni tesoro mio…“

Dopo questa discussione, la bella showgirl ha un momento di malinconia e tristezza. Le cose si sono chiarite poi tra loro ma il rapporto non è più quello di prima.

