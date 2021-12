Arisa e Vito Coppola hanno vinto Ballando con le stelle 2021 ma hanno fatto sognare il pubblico anche con la loro attrazione e complicità: stanno insieme?

Tra Arisa e Vito Coppola c’è stata una complicità visibile a tutti che ha fatto sognare il pubblico. La coppia ha vinto questa edizione di Ballando con le stelle e i fan si chiedono cosa n’è di loro dopo il talent. In occasione di un’intervista a Fan Page, il ballerino svela qual è il rapporto tra lui e la cantante ora.

Le dichiarazioni di Vito Coppola

“Il trasporto che ho provato nel ballare con Arisa, in tanti anni di agonismo mi è capitato poche volte. Mi ha trasmesso tanto […] Con lei mi sono sempre lasciato trasportare, era tutto cuore, anima, sguardi. Ci siamo proprio isolati da quello che avevamo intorno. Mentre ballavamo, noi non c’eravamo. Comunicavamo guardandoci negli occhi. Voglio precisare che dal punto di vista professionale, sono una persona che non si fa coinvolgere in quel senso. Lì ho perso il controllo della situazione. Arisa è una donna estremamente energetica, mi ha coinvolto e stravolto. Non me l’aspettavo nemmeno io. Non ho messo nessun tipo di barriera. Lei era sincera e trasparente con me e io con lei.”

Queste le parole di Vito Coppola per Arisa. Il ballerino poi chiude parlando del loro rapporto attuale: “In cosa si evolverà non lo sappiamo nemmeno noi. Ci siamo detti: “Viviamoci, quello che verrà verrà”. Una cosa che non piace a entrambi, è voler definire per forza il rapporto. Nonostante lì dentro ci siamo vissuti tutti i giorni per tre mesi, è comunque poco il tempo che ci conosciamo. Abbiamo bisogno di viverci un po’ di più, di capire come sarà anche quando non staremo insieme.“

