Andrea Zelletta commenta in modo negativo la crisi di Miriana Trevisan dopo aver ricevuto il messaggio del migliore amico e la critica.

Andrea Zelletta, ex concorrente del GF Vip, commenta sui social la crisi di Miriana Trevisan nella Casa. La gieffina riceve un messaggio aereo dal migliore amico e entra in crisi con Biagio D’Anelli con dubbi sulla loro storia. L’ex gieffino sbotta sui social e parla di questa situazione.

Covid-19: ecco le star che hanno (già) scritto il proprio testamento Scopri di più!

Le dichiarazioni di Andrea Zelletta

Con un tweet ufficiale, Andrea Zelletta commenta la crisi di Miriana Trevisan dopo il messaggio del migliore amico che la invita a “volare” da sola. L’ex gieffino dichiara: “Arrivano aerei con suggerimenti e tutti si bloccano con le frequentazioni d’amore! Ma se ti piace realmente una persona vai contro tutti gli aerei del mondo e te ne fotti se brilli o splendi di più “alone”. Ma quand finisce stu cazz di 2021? “

Infatti, l’ex showgirl è entrata in crisi proprio per le parole scritte sul messaggio che mettono in dubbio Biagio. Tra loro c’è anche stata una lite che, nonostante un primo chiarimento, ha creato distanza tra i due. D’Anelli infatti, dichiara di essere rimasto male che la gieffina abbia avuto dubbi su di lui con un messaggio esterno e sottolinea: “Per te sto mettendo in discussione molte cose fuori, sono deluso”. Ecco il post:

Arrivano aerei con suggerimenti e tutti si bloccano con le frequentazioni d’amore 😂 ma se ti piace realmente una persona vai contro tutti gli aerei del mondo e te ne fotti se brilli o splendi di più “alone”

Ma quand finisce stu cazz di 2021 ? #crocctime — Andrea Zelletta (@AndreaZelletta) December 24, 2021

Riproduzione riservata © 2021 - DG