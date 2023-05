Gene Gnocchi è scoppiato in lacrime parlando della difficile situazione che ha colpito lui e gli altri cittadini dell’Emilia Romagna.

Gene Gnocchi è intervenuto in collegamento a Citofonare Rai2, e ha parlato della difficile situazione che ha colpito lui e gli altri cittadini dell’Emilia Romagna a causa dell’alluvione degli ultimi giorni.

“Quello che è successo è incredibile. Io ho degli amici di Faenza che hanno perso tutto, hanno perso la casa, l’attività lavorativa e tutte le cose più care che avevano (…) C’è bisogno di tutti, quello che posso dire nella commozione, faccio fatica a parlare, è che attraverso tutti i canali possibili dateci una mano”, ha dichiarato il celebre volto tv trattenendo a stento le sue lacrime.

Gene Gnocchi in lacrime per l’alluvione

Anche Gene Gnocchi è tra coloro che in queste ore si sono trovati a fare i conti con i gravi danni causati dall’alluvione in Emilia Romagna. Il volto tv, intervenuto a Citofonare Rai2 in merito alla vicenda, non è riuscito a trattenere le sue lacrime di dolore e di commozione e ha espresso la sua ammirazione per sua moglie, che avrebbe avuto la lucidità di mettere in salvo se stessa e le sue figlie.

“Siamo stati sfollati, devo dire grazie a mia moglie che ha avuto la freddezza di recuperare le bambine e portarle via”, e ancora: “Una paura pazzesca, di fronte una cosa del genere tu sei nella condizione di dover mettere i salvo i tuoi figli”,

