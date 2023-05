L’attore Max Giusti ha rotto il silenzio sulla fine della sua storia con Selvaggia Lucarelli (durata dal 1997 ai primi anni 2000).

Intervistato da Il Messaggero l’attore Max Giusti ha svelato alcuni retroscena sul conto di Selvaggia Lucarelli, a cui è stato legato da un’importante storia d’amore durata circa 7 anni. Giusti ha confessato:

“Di persona non la vedo da tempo, posso non condividere quello che fa, ma la stimo e la rispetto”. L’attore ha anche parlato della sua rottura dalla giornalista che, a suo dire, sarebbe avvenuta in maniera pacifica. “Abbiamo capito che era finita e abbiamo chiuso”, ha ammesso.

Max Giusti: la fine della relazione con Selvaggia Lucarelli

Per la prima volta Max Giusti ha rotto il silenzio sulla sua storia con Selvaggia Lucarelli, con cui aveva instaurato una relazione amorosa e un proficuo sodalizio artistico. L’attore ha confessato che lui e la giornalista si sarebbero lasciati pacificamente quando avrebbero compreso di non provare più i sentimenti di un tempo.

A Vanity Fair invece, Selvaggia Lucarelli aveva affermato: “Max era pigro e disordinato. Per anni ho scritto io i suoi testi, solo oggi capisco che per stargli accanto ho sacrificato le mie ambizioni. La nostra storia è finita male. Lui ce l’aveva con me. Mi disse che non si sarebbe fidanzato mai più. Dopo quattro anni era innamorato di un’altra. Non gli ho detto che mi sarei sposata con Laerte Pappalardo. Forse per questo si è vendicato rinnegandomi”. In seguito la giornalista ha precisato che Vanity Fair avesse “stravolto le sue parole”.

