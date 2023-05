Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, è stata travolta ancora una volta dalle critiche social.

Chanel Totti ha compiuto 16 anni il 13 maggio scorso e in queste ore, sui social, ha postato una foto risalente alla serata dei festeggiamenti. La foto in questione ha fatto discutere i fan dei social e in particolare non è piaciuta la scritta sulla torta realizzata per il compleanno, su cui si legge: “Reggo più alcol che persone”.

“Non oso pensare a 20 anni cosa farà”, ha scritto qualcuno tra i commenti allo scatto, mentre un altro ha aggiunto: “Un look e una festa poco consoni per una 16enne, tristezza infinita!”.

Chanel Totti: critiche per la sua torta di compleanno

Chanel Totti è stata travolta da un’ondata di critiche social per una foto da lei condivisa sui social e risalante ai festeggiamenti per il suo compleanno. Chanel si è mostrata in un locale della movida romana e ha finito per attirarsi contro una vera e propria valanga di critiche.

“A 20 anni cosa farai? Sembri una 50enne”, ha scritto un haters alla figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti che, finora, ha preferito non replicare alle critiche social.

