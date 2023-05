In arrivo la nuova hit dell’estate? Fedez ha annunciato un nuovo singolo con Annalisa e J-Ax. Ecco quando esce.

Non ha mai praticamente sbagliato un colpo con gli ultimi brani che ha fatto uscire e anche quello prossimo al debutto si annuncia come una possibile hit dell’estate. Fedez, insieme ad Annalisa e J-Ax sono pronti a stupire tutto il mondo della musica. Vediamo come si chiama e quando uscirà ufficialmente.

Fedez, nuovo singolo con Annalisa e J-Ax: titolo e uscita

Fedez

Manca davvero pochissimo per poter gustare quella che si annuncia essere come una potenziale hit dell’estate 2023. Fedez ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo e, per l’occasione, non sarà solo. Infatti, il rapper ha rivelato che ha avviato una collaborazione con gli J-Ax e gli Articolo 31 e Annalisa.

Se J-Ax e Federico non è certo una novità, è una sorpresa la collaborazione con la cantante, ex allieva di Amici che, di recente, ha fatto faville con i brani ‘Bellissima’ e ‘Mon Amour’ che possono vantare milioni di ascolti e visualizzazioni.

Sui social, i tre hanno comunicato che il prossimo 25 maggio 2023 uscirà la canzone dal titolo ‘Disco Paradise’.

Non abbiamo ancora anteprime o testo ma siamo convinti che il brano, come spesso accade alle canzoni di Fedez e dei colleghi, “spaccherà”!

A questo punto non resta altro che attendere qualche giorno e magari dare uno sguardo ai canali social degli artisti per vedere se ci saranno degli spoiler.

Di seguito anche il post Instagram con l’annuncio:

Riproduzione riservata © 2023 - DG