“A testa alta, siamo umani”: Raoul Bova rompe il silenzio dopo lo scandalo privato

Per la prima volta dopo lo scandalo che l’ha visto coinvolto, Raoul Bova ha rotto il silenzio in una lunga intervista molto sentita.

In attesa della prima intervista in tv già “annunciata”, Raoul Bova è tornato a parlare del caso degli audio e delle chat che hanno coinvolto pure Martina Ceretti e che sono diventati pubblici in rete. L’attore ha parlato dello scandalo a Tv Sorrisi e Canzoni spiegando la propria posizione e ammettendo di essere rimasto piuttosto amareggiato per come la sua vita privata sia finita in pasto al mondo intero.

Raoul Bova dopo il caso con Martina Ceretti

La vicenda legata al caso Raoul Bova e Martina Ceretti, con gli audio e le chat private diventate di dominio pubblico, l’attore ha rotto il silenzio e ha spiegato come abbia affrontato tutto questo caos mediatico che si è venuto a creare con un vero e proprio scandalo che ha coinvolto non solo gli interessati ma anche i rispettivi affetti.

“Sto cercando di affrontarla come sono abituato a fare, con la consapevolezza che nella vita tutto può accadere, a testa alta, come mi ha insegnato mio padre”, ha detto Bova a Tv Sorrisi e Canzoni. E ancora: “Del resto, siamo esseri umani“.

L’amarezza della situazione

L’attore ha sottolineato di aver sofferto per quanto accaduto. Aldilà degli errori commessi, veri o presunti, a dare fastidio e ad aver amareggiato l’uomo è stato vedere la propria vita ancora più di dominio pubblico: “Non è stato sicuramente bello vedere la propria vita privata sbattuta su tutti i social”, ha dichiarato Bova. “Soprattutto perché ha provocato non soltanto il mio dolore e questo lo trovo imperdonabile”. Il riferimento dell’attore è ovviamente alla sua famiglia e alle figlie per le quali sta cercando sempre di essere un buon padre, nonostante le tante cose che sono venute a galla e che indubbiamente possono aver creato delle tensioni.