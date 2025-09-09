“Una forma di violenza”: Alba Parietti sconvolta dopo i fatti in tv

Reazione comprensibile, quella di Alba Parietti che è stata chiamata in causa in televisione durante una intervista e ha voluto rispondere.

Sono passate poche ore dall’intervista di Lucrezia Lante della Rovere a La Volta Buona dove la donna ha parlato a tuttotondo della sua vita, lavorativa e privata. Nel salotto della Balivo, però, c’è stata anche una simpatica frecciatina verso Alba Parietti chiamata in causa in tema amore. In questo senso, la diretta interessata ha voluto replicare con forza.

Lucrezia Lante della Rovere su Alba Parietti

Nel corso della prima puntata della nuova stagione de La Volta Buona, nel pomeriggio di Rai 1 con Caterina Balivo, Lucrezia Lante della Rovere è stata tra gli ospiti e non ha disatteso le aspettative del pubblico. La donna ha parlato della sua vita privata e professionale lasciandosi andare anche a qualche passaggio ironico e pungente.

Alba Parietti – www.donnaglamour.it

Uno di questi ha visto essere citata Alba Parietti in merito all’amore. La della Rovere ha, senza giri di parole, affermato che la Parietti fosse una che “si innamora ogni 5 minuti”. Una frase che inizialmente ha fatto sorridere ma che non ha fatto piacere alla diretta interessata che ha deciso di dire la sua con un lungo post social.

La risposta

“Mi trovo, mio malgrado, a dover rispondere a Lucrezia Lante della Rovere, persona che mi è sempre stata simpatica e che considero una buona conoscente. Proprio per questo mi ha stupito e amareggiato la sua affermazione: se davvero mi conoscesse, saprebbe che la mia vita è tutt’altro da come l’ha descritta”, ha esordito la Parietti su Instagram.

“Ho 64 anni, è vero, ma gli amori importanti nella mia vita sono stati pochi, profondi e significativi. Sono capace di stare anche 5 o 6 anni da sola, come è accaduto prima della mia ultima relazione con Fabio Adami, senza mai cercare rapporti “di passaggio’”, ha tenuto a precisare la bella Alba spiegando di aver trovato le parole della Della Rovere “poco rispettose”.

Quanto accaduto, secondo la Parietti “rischia anche di diventare una forma di violenza, soprattutto quando lo si fa in pubblico, in una trasmissione televisiva. Da Lucrezia, che ho sempre considerato una persona carina, mi aspetto sinceramente delle scuse. Se desidera parlare di sentimenti, lo faccia partendo dai propri, che conosce meglio di chiunque altro […]”.



