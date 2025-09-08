“Alba Parietti? Non sono come lei che si innamora ogni 5 minuti”: la stoccata in tv

Frecciata davvero particolare ai danni di Alba Parietti in diretta tv. Ecco cosa è successo durante la puntata de La Volta Buona con Lucrezia Lante della Rovere.

La vita privata di Alba Parietti è stata oggetto di grandi attenzioni ultimamente, specie dopo la festa di compleanno con un’assenza. Curiosamente, però, proprio la showgirl è stata chiamata in causa, non proprio in modo carino, da Lucrezia Lante della Rovere nel corso della prima puntata della nuova stagione de ‘La Volta Buona’.

Lucrezia Lante della Rovere a La Volta Buona

Tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione de La Volta Buona su Rai 1 con Caterina Balivo è stata presente anche Lucrezia Lante della Rovere. La donna ha avuto modo di parlare a tuttotondo della sua vita senza farsi mancare dei passaggi decisamente taglienti che hanno coinvolto persino Alba Parietti, citata in tema amore.

Prima di tutto, la donna ha spiegato come in tema amore sia piuttosto esigente. Tra i vari passaggi ha anche ricordato la storia finita con Luca Barbareschi: “Fu un amore travolgente, non una scappatella. Oggi non lo farei mai più, avrei attenzioni nei confronti di una donna e non sarei così spietata. Ho sofferto tanto, ero a pezzi quando ci siamo lasciati, ma gli amori finiscono”.

La frecciata ad Alba Parietti

Conversando sempre con la Balivo, Lucrezia ha poi aggiunto: “Facciamo un distinguo tra vita sessuale e amorosa. Diciamo che non ho chiuso, ma alla mia età sono una donna con una vita emotiva piena”. Continuando questo discorso, ecco arrivare una frecciatina bella e buona ad Alba Parietti: “Mica sono la Parietti che si innamora ogni 5 minuti. Anche se si è lasciata, si innamorerà di un altro, alla maggior parte delle donne non succederà questo”, ha detto lasciando di stucco la Balivo.

Facendo riferimento ancora all’uomo che vorrebbe accanto: “Se arrivasse una persona, mi dovrebbe far vedere il mondo alla rovescia. Sono una donna esigente”.