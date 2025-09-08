La coppia formata da Andrea Pisani e Beatrice Arnera sta affrontando un periodo complicato. Dopo i rumors, ecco tutta la verità.

Sono diventati genitori di Matilde poco più di un anno fa e proprio per lei stanno cercando di affrontare al meglio un periodo un po’ delicato. Stiamo parlando di Andrea Pisani e Beatrice Arnera che dopo diversi rumors sulla loro storia d’amore hanno deciso di uscire allo scoperto per fare chiarezza in merito ai propri sentimenti.

Andrea Pisani e Beatrice Arnera in crisi

In questi giorni si è vociferato parecchio in merito ad una presunta rottura tra il comico dei Panpers, Andrea Pisani, e l’attrice, Beatrice Arnera. Al netto delle voci, va detto, non erano arrivate, almeno fino ad adesso, conferme in tal senso. Per mettere fine ad ogni discussione, ecco che la donna ha deciso di intervenire.

La Arnera, infatti, tramite i propri canali social, sempre piuttosto movimentati sia lavorativamente che per svago, ha voluto uscire allo scoperto rivelando che, esattamente come si era pensato, lei e Pisani stiano trascorrendo un periodo “no” dove, però, stanno provando ad andare avanti soprattutto per il bene della loro Matilde.

Le parole dell’attrice

In questi anni, io e Andrea vi abbiamo fatto entrare nelle nostre vite, condividendo con voi momenti bellissimi, fino all’arrivo di Matilde”, ha fatto sapere l’attrice. “Proprio perché vi sentiamo così vicini, ci sembra giusto dirvi che stiamo attraversando un momento delicato e abbiamo bisogno di tempo e rispetto per capire come affrontarlo”.

Tra i vari passaggi del suo intervento social, arrivato con una storia, Beatrice ha poi aggiunto di volere la giusta privacy per “vivere questa fase con serenità” e ha anche chiesto a tutti i seguaci “comprensione e delicatezza”. La speranza, ovviamente, è che la coppia possa risolvere ogni problematica e tornare a sorridere insieme oltre che a far ridere con le loro gag tutti i fan.