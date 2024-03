Beatrice Arnera e Andrea Pisani dei PanPers hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia. L’annuncio su Instagram è esilarante.

L’attrice Beatrice Arnera e Andera Pisani dei PanPers sono diventati genitori. Nei giorni scorsi, infatti, l’attrice ha dato alla luce la prima figlia della coppia. Nessun grande annuncio sui social, ma solamente poche Storie divertenti pubblicate sui rispettivi profili Instagram.

I due avevano annunciato la gravidanza lo scorso agosto e hanno pubblicato periodicamente contenuti mostrando il pancione dell’attrice.

Nonostante non abbiano annunciato la nascita della figlia sui social, finalmente hanno deciso di mostrare il lieto arrivo del nuovo membro della famiglia.

Beatrice Arnera e Andrea Pisani: le prime immagini della figlia

In base alle immagini pubblicate sui rispettivi canali social, sembrerebbe che la figlia di Beatrice Arnera e Andrea Pisani sia nata tra la fine del mese di febbraio e l’inizio del mese corrente.

La coppia, nonostante sia molto attiva sui social, ha deciso di mantenere il massimo riserbo sulla nascita della piccola.

Beatrice Arnera

Sono state poche, infatti, le immagini della bambina pubblicate sui social. Finalmente negli ultimi giorni sono apparse le prime Stories Instagram della piccola, ma non manca un tocco di ironia del comico.

Andrea Pisani: “Mamma Adolf”

Tra le storie di Andrea Pisani è apparso un video della bambina mentre dorme nella carrozzina. Sopra si legge: “L’approccio è quello di mamma Adolf“, riferendosi alla compagna.

Nel video si vede un foglio sopra la bambina, su cui si legge la scritta: “Guardala ma non toccarla per favore! (A papà non frega niente, mentre mamma diventa Satana invece) Se proprio non resisti, vai prima a lavarti le mani! Grazie“, firmato “Satana“. Una frase divertente ma che ci fa intuire l’animo protettivo della mamma nei confronti della figlia.

Nei prossimi giorni la coppia pubblicherà nuovi contenuti dedicate alla nuova arrivata? Non ci resta che attendere.