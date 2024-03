Sarah Ferguson aveva annunciato di avere un melanoma. Nei giorni scorsi si è sottoposta ad un’operazione chirurgica. Ecco come sta.

La royal family britannica non se la sta passando bene negli ultimi mesi, e dopo Kate Middleton e il re Carlo III, stavolta è il turno di Sarah Ferguson di sottoporsi ad un’operazione chirurgica. L’ex moglie del principe Andrea di York aveva annunciato lo scorso gennaio di avere un melanoma, mentre solamente l’anno scorso si era sottoposta ad una mastectomia.

L’ultima operazione è stata effettuata negli ultimi giorni e sembra che siano in arrivo buone notizie per Fergie. Ecco come sta oggi la duchessa di York e cosa hanno rilevato gli ultimi controlli.

Sarah Ferguson: buone notizie dopo l’operazione

Non è stato un periodo semplice per la duchessa di York, ma dopo l’ultima operazione chirurgica forse può iniziare a rilassarsi. Infatti, dall’intervento chirurgico risulta che il cancro non si è diffuso. Un’amica della duchessa ha fatto sapere che “È un enorme sollievo per Sarah e per l’intera famiglia dopo l’ansiosa attesa dei risultati“.

Sarah Ferguson

I medici, infatti, durante l’operazione hanno verificato che il tumore maligno non si è diffuso alla cute o ai linfonodi. Tuttavia, fanno sapere che “Sarah dovrà sottoporsi a controlli ogni dodici settimane“.

Insomma, il percorso sembra ancora lungo, ma una buona notizia è giunta dopo un anno di sofferenze.

Sarah Ferguson: un anno difficile per la duchessa

Dal 2023 la duchessa di York non sta vivendo un periodo facile. Infatti, la scorsa estate aveva annunciato di aver scoperto, durante un controllo di routine, di avere un cancro al seno. Era stata poi operata nel mese di agosto per l’asportazione del tumore.

Dopo l’operazione aveva raccontato di aver ribattezzato il suo nuovo seno Derek, come “Un amico che mi ha salvato la vita“. Tuttavia, durante l’intervento di ricostruzione del seno, i medici avevano notato qualcosa di strano, e fu così che poco tempo dopo la duchessa ha ricevuto la seconda diagnosi di cancro.