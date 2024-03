Lorenzo Fragola torna a parlare di Fedez dopo anni lontano dalle scene musicali. Il duro attacco al suo giudice durante l’avventura a X Factor.

Lorenzo Fragola, vincitore dell’ottava edizione del talent show X Factor nel 2014, durante i primi anni della sua carriera da cantante aveva stretto un’amicizia con il suo giudice, Fedez. Ma oggi, a 10 anni di distanza dall’inizio del suo percorso verso il successo, torna a parlare del rapper e dei retroscena dietro la facciata dei grandi amici.

Il cantante spara a zero su Fedez raccontando un legame per nulla idilliaco, che si è sgretolato in poco tempo. Ecco che cosa ha rivelato Lorenzo Fragola.

Lorenzo Fragola e Fedez: da X Factor a Sanremo

Durante un’intervista, il cantante ha fatto alcune rivelazioni sul suo passato, a partire dall’esperienza a X Factor. Ha svelato qual era il rapporto con Fedez, senza nascondere l’amarezza: “Il rapporto, pessimo, durò pochissimo. Non aveva niente a che fare con il mio modo di vedere le cose. Era stato il mio giudice e in un momento in cui non sapevo di chi fidarmi mi aggrappai a lui. Non avevo molta scelta“.

Fedez

Fragola ha, poi, continuato dichiarando che per un periodo il rapper ha gestito anche il management dell’artista, portandolo anche a partecipare al Festival di Sanremo nel 2015. Durante quell’edizione il cantante si classificò decimo con il brano Siamo uguali. Sull’esperienza di Sanremo ha dichiarato: “Da parte sua non ricevetti alcun supporto“.

Lorenzo Fragola si scaglia contro Fedez: il percorso del successo

Partecipare così giovane al Festival di Sanremo ha segnato non poco il cantante, che ha dichiarato: “Ero stato in studio di registrazione una volta. Non sapevo neppure cosa stessi facendo. Ma la minaccia che si prospettava da parte di chi lavorava con me in quel momento suonava più o meno così: ‘Se non vai a Sanremo rischi di non poter fare questo lavoro a lungo termine’. Mettetevi nei panni di un diciannovenne: cosa avrei dovuto fare?“.

Infine, ha dichiarato di aver sofferto di attacchi di panico e di una forma di depressione per cui ha deciso di andare in terapia.