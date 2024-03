Ilary Blasi sfoggia un look che fa discutere. Solo le scarpe hanno un costo di 1000 euro. Quanto vale l’outfit sfoggiato dalla conduttrice.

Ilary Blasi è appassionata di moda e coglie qualsiasi occasione per sfoggiare i suoi invidiabili look. L’ultimo outfit indossato dall’ex moglie di Francesco Totti non è passato inosservato, e il suo valore lascia a bocca aperta.

Da sempre amante delle scarpe più uniche e particolari, stavolta la conduttrice romana ha voluto davvero stupire i suoi fan, mostrando un paio di stivali scintillanti. L’originale calzatura, abbinata ad un elegante vestito nero con spacco, ha incantato i follower della Blasi.

Ilary Blasi: look da migliaia di euro

Non è un segreto che Ilary Blasi abbia un patrimonio più che consistente, e non perda occasione per indossare abiti dal valore altissimo. Sul suo profilo Instagram vediamo spesso outfit costosissimi dei migliori brand di moda. Ma un capo che ha suscitato l’invidia degli amanti della moda è stato quello sfoggiato da Ilary nelle ultime ore.

Ilary Blasi

Infatti, nella serata del 4 marzo la conduttrice ha pubblicato alcune foto sulle Instagram Stories mostrando ai suoi fan il suo look, e a catturare l’attenzione sono stati i suoi spettacolari stivali metallizzati.

Gli stravaganti stivali argentati hanno un costo esorbitante. Infatti, solamente loro costano oltre 1000 euro.

Ilary Blasi alla prima di Supersex

Lo straordinario look mostrato dalla conduttrice televisiva è stato indossato in occasione della presentazione di Supersex, la nuova serie tv di Netflix dedicata alla vita di Rocco Siffredi, interpretato da Alessandro Borghi.

I fantastici tacchi indossati dalla Blasi sono del brand di lusso La Silla, e il modello di stivali è disegnato da Enio Silla e Monica Ciabattini. Un capo d’abbigliamento davvero speciale, che sul sito arriva a costare anche oltre i 1092 euro.

Intanto la conduttrice sta iniziando a muovere i primi passi nel mondo del cinema con la sua prima esperienza da attrice.