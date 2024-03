Gianluca Grignani su Instagram smentisce le voci sul ricovero per un malore nella notte. Il cantante chiarisce perché si trovava in ospedale.

Nessun malore e nessun ricovero in ospedale per Gianluca Grignani. Il cantautore ha deciso di affrontare le voci sulle sue condizioni di salute pubblicando delle Storie su Instagram in cui ha chiarito i motivi per cui è stato visto in ospedale.

Grignani ha, così, fatto chiarezza su quanto successo lanciando anche qualche frecciatina. “La prossima volta diranno che cammino sulle acque“. Ecco che cosa ha dichiarato il cantautore.

Gianluca Grignani: perché si trovava in ospedale

Nelle ultime ore sul web sono apparsi innumerevoli articoli che annunciavano un improvviso malore del cantante che lo aveva costretto a ricoverarsi. Tuttavia, lo stesso Gianluca Grignani ha deciso di raccontare la verità su quanto accaduto.

Il cantante ha pubblicato sulle Storie Instagram la sua versione dei fatti: “Ciao. Allora, son passato in ospedale per una cosa che non era mia e non posso dire per chi. E’ uscita la notizia e sinceramente non ho voglia neanche di parlarne. Ci vediamo ai concerti” annuncia il cantante.

Gianluca Grignani

Poi rassicura i fan sulla sua salute: “E giuro che non ho nessun calo di pressione. Ci siamo capiti?“.

Infine, il cantante si lascia andare ad uno sfogo “E poi sentite, che palle! L’altra volta dicevano che avevo bestemmiato, adesso che ho un calo di pressione“, e conclude: “La prossima volta diranno che cammino sulle acque“.

Gianluca Grignani: le voci del malore

Nella giornata del 4 marzo hanno iniziato a circolare voci secondo cui il cantante si sarebbe sentito male all’interno di un locale nella notte tra domenica 3 e lunedì 4.

Una testata piacentina aveva riportato: “E’ stato subito soccorso e trasportato all’ospedale Guglielmo Da Saliceto da un equipaggio della Croce rossa“. Tuttavia, è ora giunta la smentita ufficiale da parte del cantante.