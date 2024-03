Iniziativa solidale per Totti che ha generato una particolare reazione di Selvaggia Lucarelli con un chiaro riferimento alla Ferragni.

Uova di Pasqua solidali e, visto il periodo, non è certo una novità. A destare, però, curiosità, è l’iniziativa di Francesco Totti che ha attirato l’attenzione di Selvaggia Lucarelli. Per la giornalista un vero e proprio “richiamo” verso tali situazioni, anche considerando le recenti vicende che l’hanno vista prendere una posizione netta verso Chiara Ferragni e le varie querelle che l’hanno vista protagonista. In questo senso, la firma pungente non ha fatto mancare una battuta che sa tanto di stoccata all’imprenditrice digitale…

Selvaggia Lucarelli, la battuta a Totti (sulla Ferragni)

Selvaggia Lucarelli

Attraverso la propria pagina Instagram, Totti ha comunicato ai fan una bellissima iniziativa che lo vede protagonista: delle uova di Pasqua solidali brandizzate allo scopo di fare beneficenza. Una situazione già vista in passato con altri volti noti impegnati in eventi simili. Tra questi, come ben sappiamo, anche Chiara Ferragni.

Ed è proprio l’esempio dell’imprenditrice digitale che pare abbia scatenato la frecciata di Selvaggia Lucarelli sotto al contenuto condiviso da Totti.

La giornalista, infatti, ha scritto senza giri di parole e senza particolari riferimenti (anche se ben evidenti): “Madonna Francè, ti prego non fa’ casini che me vojo riposà”.

Una frase chiarissima e che fa riferimento al fatto che la donna preferirebbe non dover venire a scoprire situazioni “losche” come capitano in passato ad altri volti noti come, appunto, successo per la Ferragni.

L’iniziativa di Totti: l’annuncio

Al netto delle parole della bella Selvaggia, l’iniziativa dell’ex Roma è lodevole. L’ex capitano giallorosso ha scritto nel suo contenuto diffuso: “Ciao a tutti, oggi sono stato al Policlinico Campus Biomedico di Trigoria, a Roma, a regalare le uova di Pasqua ai pazienti. E che uova quelle con il mio nome”.

“Vi racconto l’iniziativa. Ho firmato mesi fa un contratto con la Sovrano Italia per realizzare un uovo con la mia immagine. L’azienda Sovrano ha deciso che per ogni uovo venduto verranno donati 30 centesimi per la ricerca sulle Patologie degenerative nell’apparato muscolo scheletrico, in particolare negli anziani, attraverso il progetto del Campus Biomedico. Io farò la mia parte, come sempre. Ps: l’uovo è buonissimo, quello al latte è il mio preferito”, ha scritto Totti con tanto di richiamo con l’hashtag #ADV.

Di seguito anche il post Instagram dell’ex giocatore della Roma con il commento della Lucarelli e le diverse reazioni: