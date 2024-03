Confessione davvero particolare per Luca Argentero che ha raccontato alcuni momenti imbarazzanti con dei fan…

Amatissimo dal suo pubblico per le sue capacità e per la sua bellezza, Luca Argentero si è raccontato a 360° al podcast di Gianluca Gazzoli, BSMT. Tra i vari passaggi dell’intervista, anche alcuni particolari molto curiosi in merito al rapporto con i suoi fan.

Luca Argentero, i momenti di imbarazzo con i fan

Luca Argentero

Il rapporto tra Argentero e il suo pubblico è davvero speciale. Tantissimi telespettatori e utenti social ci tengono spesso a dimostrare all’attore il loro grande apprezzamento. Alle volte, anche dal vivo, dove accadono cose “speciali”.

A raccontarle è stato proprio il bellissimo Luca che al podcast di Gazzoli ha detto: “Succede spesso una cosa, mi chiedono di fare un foto, mi abbracciano e poi parte spesso questo piccolo ‘grattino‘. Mi mette spesso a disagio perché non so mai come comportarmi”.

Secondo l’attore si tratta di un comportamento non voluto la maggior parte della volte ma che comunque gli provoca dell’imbarazzo. “Penso che sia involontario, è come fosse un riflesso incondizionato e allora io un po’ mi irrigidisco. In generale divento rigido perché penso che è difficile capire cosa fa piacere alle persone. Io non faccio mai per primo il grattino, in modo da evitare di mettere a disagio qualcuno, anche se tendenzialmente sono affettuoso come persona. Siamo in questa confusione, in un momento in cui ogni cosa può essere travisata, ogni cosa può essere male interpretata e allora io cerco di essere molto severo”.

Ad ogni modo, al netto di questo piccolo “problema” tra l’attore e i suoi fan, certamente il feeling è davvero buonissimo e i risultati, tra teatro e tv, ma anche dai social, sono evidenti.

Di seguito anche un post Instagram dell’attore durante la partecipazione al podcast BSMT: