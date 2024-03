Il suo progamma, il ritorno a Striscia ma anche l’ipotesi Sanremo e la vita privata: Michelle Hunziker allo scoperto su tantissimi temi.

Non si tira indietro Michelle Hunziker nel corso dell’intervista a ‘Chi‘. La showgirl ha avuto modo di parlare di lavoro, con il suo programma al via il prossimo 6 aprile, ma anche delle possibilità future come quella di Sanremo, e ovviamente anche della sua vita privata con la relazione con Alessandro Carollo.

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker, gli impegni in tv

A livello lavorativo, la Hunziker ha sorpreso tutti parlando di Sanremo e della possibilità di tornare sul palco: “Tornerei a Sanremo? Certo. Sanremo è la festa canora italiana più importante nel mondo, è stato fatto bene da Amadeus anche a livello musicale, un lavoro incredibile. È chiaro che l’anno prossimo, chi ci sarà, avrà un carico molto pesante. Detto questo, sono pazza abbastanza per rifarlo. Il terzo lo farei da donna matura, come dico io, mi piacerebbe”.

Curiosità anche sul suo programma in (ri)partenza il prossimo 6 aprile con riferimento ad un amico, Fiorello, che l’ha aiutata a scegliere il nome: “Il titolo ‘Michelle Impossible’ è una sua idea, me lo ha suggerito lui”.

La storia con Alessandro Carollo

A livello personale e sulla relazione con Alessandro Carollo, la bella Michelle ha detto: “Sono in una fase delicata, con due bambine piccole, due matrimoni, un nipote, il lavoro. Ci sono tante cose, tanti equilibri emotivi, delicatezze, che una mamma deve considerare. Essendo un personaggio pubblico mi sono sempre comportata in maniera rispettosa”.

Per la svizzera “non è un momento in cui mi voglio esporre”.

Il commento sui Ferragnez

Infine anche un passaggio sui Ferragnez e la crisi tra Fedez e Chiara: “Bisognerebbe essere nelle loro intimità. Penso ci sia grande sofferenza”, ha detto la conduttrice. “Questa epoca dei social mi spaventa. Sono una che lavora con i social bene, ho capito il mezzo e so usarlo, però bisogna stare attenti, guarda cosa può succedere. È tutto in piazza, si perde il senso umano per i sentimenti delle persone. Immagina come si possa svegliare Chiara la mattina e cosa possa provare. C’è chi dice ‘se lo merita’, che cattiveria. Mi dispiace, è un peccato“.

Di seguito anche un post Instagram della showgirl: