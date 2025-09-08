Pier Silvio Berlusconi “strappa” alla Rai il suo conduttore preferito

Cosa succede in casa Rai? I favori tra programmi e le voci che riguardano Pier Silvio Berlusconi, Bruno Vespa e non solo.

Non solo la vita privata con le presentazioni ufficiali andate in scena nelle ultime ore. Stefano De Martino fa parlare anche per le questioni legate al lavoro ed in particolare alla sfida con La Ruota della Fortuna da parte della sua trasmissione Affari Tuoi. Con il giovane conduttore, a far discutere pure il più esperto volto Rai: Bruno Vespa che lo andrà ad “aiutare” nonostante il suo futuro con la tv di Stato non sia esattamente deciso, complice una proposta di Mediaset e di Pier Silvio Berlusconi.

Bruno Vespa: la carta a sorpresa della Rai

Il noto giornalista e conduttore tv, Bruno Vespa, in occasione della presentazione della nuova stagione di Porta a Porta ha dato diverse notizie che riguardano il suo impegno con la Rai ma anche altre trasmissioni come, per esempio, Affari Tuoi di Stefano De Martino. In particolare Vespa si è prima di tutto concentrato sul suo futuro ammettendo di avere in ballo un’offerta di Mediaset arrivata presumibilmente direttamente da parte di Pier Silvio Berlusconi.

“Non è un mistero che io abbia ricevuto un’offerta da Mediaset, ma ho detto che voglio restare in Rai perché è casa mia”, ha dichiarato il giornalista. E sul rinnovo: “Non ancora, non ho ancora firmato. C’è una discussione in corso, mi auguro che vada a finire bene. Sono fiducioso”.

L’aiuto a Stefano De Martino e Affari Tuoi

Interessante anche quanto affermato in merito agli altri programmi della Rai con particolare focus alla sfida in corso tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. In questo senso Vespa diventerà un aiutante per De Martino nella battaglia di ascolti contro Gerry Scotti. Il 29 settembre ripartirà “Cinque minuti” per “consentire a De Martino di testare meglio la ‘reazione’ alla Ruota della Fortuna”.

“Rinnoviamo l’apprezzamento, l’amicizia e la fiducia a Stefano De Martino perché lui è un grande professionista e avrà le sue soddisfazioni”, ha detto ancora Vespa, spiegando quindi che “ospiteremo i leader politici a partire dal 29 settembre in poi”.