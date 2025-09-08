Stefano De Martino fa sul serio: la presentazione ufficiale a Paolo Bonolis

Stefano De Martino e Caroline Tronelli fanno sul serio: il conduttore la presenta a Paolo Bonolis, i dettagli dell’incontro.

La storia d’amore tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli sembra non conoscere battute d’arresto. Dopo le presentazioni in famiglia, il conduttore di Affari Tuoi ha compiuto un gesto che lascia pochi dubbi sull’evoluzione del legame con la modella 22enne. Un incontro molto particolare ha infatti confermato che il ballerino napoletano vuole fare sul serio, al punto da coinvolgere una delle persone che considera fondamentali nella sua vita. Ma scopriamo che cosa è successo.

L’incontro con Paolo Bonolis

Secondo quanto rivelato da Deianira Marzano, esperta di gossip, Stefano De Martino avrebbe presentato Caroline Tronelli a Paolo Bonolis.

La conferma arriva da una foto pubblicata sui social, che immortala i tre insieme in atteggiamento disteso e sorridente, probabilmente al termine di uno spettacolo teatrale di Bonolis.

Stefano de Martino – www.donnaglamour.it

Non si tratta di un dettaglio da poco: per il conduttore 35enne, l’ex volto di Mediaset è un vero e proprio punto di riferimento, tanto da definirlo in passato un maestro. Un gesto che sottolinea quanto la giovane modella abbia ormai conquistato un ruolo importante nella vita del presentatore.

Il futuro insieme di Stefano De Martino e Caroline Tronelli

L’incontro con Bonolis non fa che alimentare ulteriormente le voci che già circolavano nelle ultime settimane.

Alcuni indizi fanno pensare a un passo avanti decisivo nella storia d’amore tra i due: si parla di una possibile convivenza e, secondo indiscrezioni, di un presunto sospetto di gravidanza dopo una visita a Roma presso un noto ginecologo. Voci non confermate, ma che hanno contribuito a far crescere la curiosità attorno alla coppia.

Dalle prime paparazzate in barca alle uscite pubbliche sempre più frequenti, Stefano De Martino e Caroline Tronelli mostrano un’intesa che sembra andare ben oltre un flirt estivo. Per lui potrebbe trattarsi della prima relazione davvero seria dopo la storia con Belen Rodriguez.