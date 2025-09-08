“Prognosi impegnativa”: grave incidente per Stefano Oradei, marito di Manila Nazzaro

Stefano Oradei vittima di un incidente in scooter, la prognosi impegnativa: l’annuncio social preoccupa i fan.

Momenti di paura per Stefano Oradei, ex ballerino di Ballando con le stelle, che ha raccontato sui social di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Dopo giorni di silenzio, il danzatore ha voluto rassicurare i suoi fan, spiegando come si sono svolti i fatti e quali siano ora le sue condizioni di salute. Ma scopriamo tutti i dettagli e cosa ha rivelato il ballerino ai suoi follower.

Stefano Oradei racconta l’incidente in scooter ai suoi follower

A rompere il silenzio è stato lo stesso Stefano Oradei, che attraverso una storia pubblicata su Instagram ha voluto spiegare cosa gli è accaduto.

“News per tutti così vi informo io direttamente. Sono stato vittima di un incidente in scooter per questo ho avuto giorni di silenzio social” ha scritto l’ex ballerino.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei – www.donnaglamour.it

Secondo il suo racconto, l’impatto sarebbe stato particolarmente violento: “Purtroppo l’impatto è stato forte e l’auto che mi ha preso ha fatto una manovra a dir poco folle“.

Le parole di Oradei hanno subito fatto il giro del web, preoccupando i tanti fan che avevano notato la sua assenza. L’artista ha poi aggiunto che, nonostante la “prognosi impegnativa“, dopo i controlli in ospedale è potuto rientrare a casa, dove ora sta recuperando circondato dall’affetto dei suoi cari.

Il sostegno della famiglia e l’appello ai fan

Stefano Oradei ha voluto ringraziare pubblicamente la moglie Manila Nazzaro e le persone a lui più vicine.

“Sono a casa grazie al cielo con mia moglie e i ragazzi, vi aggiornerò durante. Intanto abbraccio e ringrazio mia moglie, tutti i miei amici e i familiari che sono stati straordinariamente al mio fianco”, ha scritto il ballerino.

Infine, Oradei ha lanciato un messaggio chiaro a chi lo segue: “Un consiglio, prestate sempre grande attenzione in strada. Grandi baci“.