Striscia la Notizia potrebbe arrivare in prima serata su Canale 5: ecco le ultime indiscrezioni sui piani di Mediaset.

Negli ultimi mesi il palinsesto di Mediaset ha subito un vero e proprio scossone, con cambiamenti che non si vedevano da oltre trent’anni. Ora però, nuove indiscrezioni rivelano che un ulteriore passo potrebbe riguardare Striscia la Notizia, il celebre tg satirico di Antonio Ricci. Secondo alcune fonti, l’azienda starebbe valutando di spostare il programma in prima serata, una scelta che se confermata segnerebbe una svolta storica. Ma scopriamo i dettagli dell’indiscrezione.

Le ultime indiscrezioni su Striscia la Notizia

La rivoluzione di Mediaset è iniziata con l’arrivo de La Ruota della Fortuna nell’Access prime time, al posto di Paperissima e di Striscia la Notizia, inizialmente previsto fino ai primi di novembre.

Il game show di Gerry Scotti ha però superato le aspettative, conquistando ascolti record e arrivando persino a battere Affari Tuoi, programma che nella scorsa stagione aveva dominato senza rivali.

Gerry Scotti – www.donnaglamour.it

Questo successo ha convinto i vertici a prolungarne la messa in onda, ipotizzando di mantenere il quiz fino a dicembre. Lo stesso Gerry Scotti ha dichiarato di recente: “Siamo felici di questi risultati, e se ci sarà la possibilità di andare avanti qualche settimana in più, lo faremo con entusiasmo“.

L’ipotesi della prima serata

Con il prolungamento de La Ruota della Fortuna, il ritorno di Striscia la Notizia è diventato un punto interrogativo.

Inizialmente fissato per novembre, adesso il tg satirico potrebbe trovare spazio in una collocazione del tutto nuova.

Secondo le voci riportate da Amedeo Venza, infatti, Mediaset starebbe pensando a una messa in onda settimanale in prima serata su Canale 5. Proprio in queste ore, spiegano i beninformati, sarebbe in programma un incontro per discutere i dettagli e valutare la fattibilità del progetto. Al momento, però, si tratta solo di indiscrezioni e nessuna decisione ufficiale è stata comunicata.