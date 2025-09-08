Ha scelto un modo molto originale, Aurora Ramazzotti, per parlare del suo essere diventata mamma del piccolo Cesare. Le parole della donna.

Qualche tempo fa aveva deciso di alzare la voce per spiegare a tutti i genitori, i pericoli del mostrare il proprio figlio sui social. Stiamo parlando di Aurora Ramazzotti che, ancora una volta, è stata davvero brava nel rivolgersi ai fan svelando le dieci cose che ha imparato da quando è diventata madre. La figlia di Eros e Michelle Hunziker, in un post social ha svelato tutto.

Aurora Ramazzotti e le dieci cose imparate da madre

“Dieci cose che ho imparato – Mamma edition”. Sono state queste le parole di Aurora Ramazzotti su Instagram per approcciarsi ai fan e svelare quelle che sono appunto alcuni dei curiosi insegnamenti che ha recepito da quando, insieme a Goffredo Cerza, è diventata genitore. La figlia di Michelle Hunziker e Eros ha fatto un vero e proprio decalogo sulla questione.

Aurora Ramazzotti – www.donnaglamour.it

“Guarda il mondo con i loro occhi perché guardare dalle loro prospettive ridimensiona le nostre aspettative e ci regala una nuova visione”, ha scritto nel primo insegnamento accompagnando il tutto anche da una spiegazione. E ancora: “Valida le emozioni perché non c’è niente che ci faccia sentire più al sicuro della libertà di poter provare qualsiasi emozione, bella o brutta che sia. Non potrà mai imparare a riconoscere cosa prova se esistono delle emozioni non ‘ammesse’”, ha scritto ancora Auri.

Tra gli altri insegnamenti recepiti come mamma, la Ramazzotti ha aggiunto: “Incorpora il buon esempio”, ma anche “Meno attività, più presenza”. Ma non solo. Giustamente, la brava Aurora ha sottolineato anche l’importanza di avere tempo libero per sé. “Il tempo per te è ossigeno”.

Gli altri insegnamenti

Tra le altre cose imparate anche al tenere il “conto dei ‘no’ che dici” oltre alla consapevolezza che non tutto sia “sempre perfetto”. Altra regola imparata è stata la seguente: “Urlare e alzare le mani non serve a niente”. La Ramazzotti ha poi sottolineato l’insegnamento numero 9, ovvero: “L’informazione è libertà”.

Al numero dieci, ma non per importanza un altro insegnamento: “Il confronto con gli altri è un ladro silenzioso perché ci sentiamo tutti inadeguati rispetto agli altri. Fai il meglio che puoi con ciò che hai, dedica a tuo figlio più tempo che puoi”, ha scritto Aurora.