“Se solo ci informassimo”: Aurora Ramazzotti e il motivo per cui non mostra il figlio Cesare

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker, spiega la scelta di non mostrare il figlio Cesare sui social.

Mentre si gode le vacanze in famiglia con papà Eros e mamma Michelle, Aurora Ramazzotti ha risposto ad alcune domande dei suoi follower su Instagram, come riportato da Fanpage.it, tornando a parlare della maternità e della scelta di non mostrare figlio Cesare. Ecco, a seguire, il motivo.

Aurora Ramazzotti

Perché Aurora Ramazzotti ha deciso di non mostrare il figlio Cesare

Aurora Ramazzotti non ci sta a seguire la tendenza di tanti altri genitori vip che mostrano senza filtri la vita dei loro figli online. A chi le ha chiesto perché non pubblica mai il volto del piccolo Cesare, nato dalla relazione con Goffredo Cerza, la 28enne ha risposto con fermezza e lucidità: “Postare un bambino lo fai per te, non per lui“.

Secondo la figlia di Michelle Hunziker, mostrare un minore sui social non ha nulla a che vedere con il suo benessere. Anzi, rappresenta un rischio inutile e pericoloso. “Internet è un luogo pericoloso per tutti, figuriamoci per un bambino che non ha scelto di starci“, ha detto.

“Se solo ci informassimo su cosa fanno i pedofili…”

Ma non si tratta solo di privacy. Aurora Ramazzotti, aggiunge Fanpage, ha voluto affrontare il discorso in modo ancora più diretto, toccando un tema spesso evitato: la pedofilia online. “Se solo un minimo ci informassimo su cosa fanno i pedofili di oggi penso che nessuno si sentirebbe a proprio agio a farlo, o, almeno, nessuno che abbia un minimo di coscienza“, ha dichiarato.

Inoltre, ha posto un’altra questione importante: quella dell’identità e della libertà del figlio nel futuro. “È anche poco sicuro per la sua vita di tutti i giorni, davvero vuoi che venga riconosciuto per strada anche quando tu non ci sei? E se tra 15 anni fosse comprensibilmente incaz**to per aver reso pubblica la sua infanzia? Per queste ragioni scelgo di tutelarlo al meglio che posso pur rendendolo marginalmente parte della mia narrazione“, ha concluso nelle sue storie.

ultimo aggiornamento: 14 Agosto 2025 12:52

