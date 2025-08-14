Rose Villain, un “ospite indesiderato” sale sul palco: il video della sua reazione

Concerto di Rose Villain interrotto da un “ospite indesiderato”: la reazione della cantante è diventata virale.

Non grave quanto Stefano De Martino e Caroline Tronelli nel mirino di un attacco hacker, ma anche Rose Villain ha dovuto gestire un momento decisamente inaspettato durante il suo concerto di martedì 12 agosto ad Ascoli Piceno. Mentre l’artista si esibiva sul palco dell’Arena Squarcia per l’Ascolti Summer Festival, un ospite indesiderato ha fatto irruzione nella scena.

Rose Villain e il suo tour estivo in giro per l’Italia

Il tour della cantante, che ha preso il via a fine giugno a Trento, sta attraversando tutta l’Italia con un fitto calendario di appuntamenti, tra cui spiccano le date del 23 settembre al Forum di Milano e quelle autunnali di Roma, Napoli e Padova.

Nonostante l’ospite indesiderato, come riportato da Today, il pubblico dell’Arena Squarcia ha potuto ascoltare tutti i brani più celebri della cantautrice, da Click Boom a Come un tuono, passando per il nuovo singolo Victoria’s Secret insieme a Tony Effe. Non è mancato nemmeno Fuorilegge, il brano che Rose Villain ha presentato al Festival di Sanremo 2025, accolto con entusiasmo dai presenti.

L’ospite indesiderato sale sul palco

Durante il concerto ad Ascoli Piceno, aggiunge Today.it, Rose Villain si stava rivolgendo al pubblico quando qualcosa l’ha interrotta bruscamente.

Stava dicendo: “Non so cosa ha fatto per meritarmi questo, devo ringraziare anche…” quando ha interrotto la frase per esclamare con sorpresa: “Che schifo. Avete visto? Ma che ca**o era?“, tra le risate. Il motivo? Un grillo, comparso all’improvviso sul palco, che ha causato una reazione spontanea da parte dell’artista.

Dopo lo spavento iniziale, ha commentato ironicamente l’episodio, dicendo: “Era enorme… avete visto il video di Jennifer Lopez a cui è salito il grillo sul collo?“, paragonando la sua esperienza a quella vissuta pochi giorni prima dalla popstar americana.

Ecco, a seguire, il video pubblicato dalla pagina TikTok “Pop Magazine“: