Nancy Brilli a Ballando con le Stelle: il video-annuncio in cui già parla dei “nuovi colleghi”

Nancy Brilli scende in pista a Ballando con le Stelle: l’attrice lo annuncia con un video. Ecco cosa ha detto sui suoi “nuovi colleghi”

Dopo l’annuncio “alternativo” di Martina Colombari, un’altra celebre vip si aggiunge alla rosa dei concorrenti di Ballando con le Stelle: questa volta è il turno di Nancy Brilli, la cui partecipazione è stata ufficializzata con un video pubblicato sui canali social del programma. La notizia, attesa da molti e già anticipata nei giorni scorsi da Gabriele Parpiglia e Davide Maggio, è ora realtà.

Un altro nome importante nel cast di Ballando con le Stelle: chi ci sarà ancora

L’ingresso ufficiale di Nancy Brilli, come riportato da Novella 2000, va ad aggiungersi a una lista di concorrenti che si fa ogni giorno più interessante. Finora, i nomi confermati sono quelli della signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Francesca Fialdini, Barbara d’Urso e, appunto, Martina Colombari.

L’annuncio di Nancy Brilli sui social

Con un video, Nancy Brilli ha dato la conferma ufficiale della sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Il filmato, pubblicato sulle pagine social della trasmissione, la mostra sorridente e motivata: “Eccoci qua! Finalmente dopo tanto tempo farò Ballando con le Stelle. Ah mi diverte moltissimo e sono molto contenta di questa nuova avventura, di lavorare con Milly, di conoscere i miei nuovi colleghi ballerini. E, perché no, iniziare una gara anche con me stessa. Bisogna vedere che riesco a combinare. Ma sono capa tosta e qualcosa imparo, imparo a ballare ed è fantastico! Ciao, a presto“.

Parole semplici, ma che non sono passate inosservate. Intanto, nella giornata di ieri, era arrivato un altro importante per la prossima edizione dello storico programma Rai. Ovvero il ritorno tra i maestri di Simone Di Pasquale.

Ecco, a seguire, il video dell’annuncio della partecipazione di Nancy Brilli: