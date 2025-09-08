Simona Ventura allo scoperto: tutte le novità su concorrenti e format del suo GF

Grande attesa per il Grande Fratello targato Simona Ventura. La conduttrice ha dato qualche anticipazione su cosa aspettarsi.

Non solo i rumors su chi vorrebbe Simona Ventura come opinionista del suo Grande Fratello. In queste ore la stesa conduttrice del reality ha dato alcune anticipazioni su tutte le novità che riguardano la prossima edizione della trasmissione che la vedrà al timone. Super Simo ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni diverse cose.

Grande Fratello: Simona Ventura sui concorrenti

Il pubblico di Canale 5 non vede l’ora di assistere alla nuova stagione del Grande Fratello che vedrà al comando Simona Ventura. La donna sarà protagonista al timone del reality show con tante novità che dovrebbero aiutare il format a ritrovare lo splendore dei tempi migliori. A Tv Sorrisi e Canzoni, Super Simo ha dato alcune anticipazioni sulle modifiche che saranno attuate.

Il primo focus voluto dalla Ventura riguarda il cast. In particolare, infatti, a proposito dei concorrenti che saranno protagonisti, la donna ha spiegato: “Torneremo a un GF classico, senza Vip e con inquilini che hanno storie da raccontare”.

Le altre novità annunciate

Tra le altre cose che cambieranno nel reality, le votazioni. Da quanto è stato spiegato, infatti, si voterà solo via sms, come accadeva anni fa. In questo modo si darà meno rilevanza alle tifoserie che nascono nel mondo social e online che possono essere determinati ai fini del gioco. E a proposito di social, addio allo spazio dedicato appunto al web e quindi a quella figura ricoperta di recente da Rebecca Staffelli e, prima di lei, da Giulia Salemi.

Inoltre i giocatori che saranno squalificati non potranno presenziare in studio. Stesso discorso anche per questi giocatori che verranno, eventualmente, espulsi. Insomma, la Ventura porterà una bella rivoluzione al fine di rialzare le sorti del reality.