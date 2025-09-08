Caterina Balivo stravolge il proprio look e fa il boom in tv: “Meraviglia”

Nuova stagione per La Volta Buona e nuovo look per Caterina Balivo che ha sorpreso tutti prima e durante la trasmissione.

Una nuova stagione de La Volta Buona è iniziata e al comando della trasmissione, come sempre, ecco la bellissima Caterina Balivo. Per l’inizio della nuova annata del programma pomeridiano di Rai 1, la padrona di casa ha deciso di stupire tutti con un cambio look ad effetto che sembra aver convinto tutti i telespettatori e il mondo social.

Caterina Balivo a La Volta Buona: il nuovo look

“Nuova stagione, nuovo taglio! Caterina Balivo torna con tutta l’energia di La Volta Buona. Siete pronti a ripartire con lei?”. Sono state queste le parole del programma di Rai 1 per annunciare l’inizio della nuova stagione televisiva della trasmissione. In questo senso, il riferimento è stato alla scelta per i propri capelli da parte della padrona di casa.

La Balivo, infatti, sempre bellissima, ha optato per dare un tocco di novità anche al proprio aspetto per festeggiare la nuova avventura nel pomeriggio della Rai. La donna ha optato per un long bob ondulato, di poco sopra le spalle, con la riga laterale e un ciuffo leggermente più corto nella parte davanti.

Le reazioni

Il risultato? Eccezionale. Non solo la Balivo ha dato un’aria di sé decisamente fresca e ancora estiva ma è riuscita ad incantare tutto il pubblico televisivo e dei social. Sotto al post del programma, infatti, non sono mancati i commenti. Sia quelli relativi al taglio in sé scelto dalla donna ma anche quelli per esaltarne l’intera figura. “Sei bellissima, complimenti”, ha scritto un telespettatore. “Meraviglia”, ha commentato un altro incantato dall’intero look della Balivo. “Sei favolosa, e l’abbronzatura estiva con questo vestito e il tuo taglio ci sta perfettamente”, si legge ancora. Le premesse per una nuova stagione de La Volta Buona di successo sembrano esserci tutte.