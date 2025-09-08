Barbara D’Urso pronta per Ballando ma c’è un “problema”: la rivelazione

Tutto è pronto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle che vedrà coinvolta anche Barbara D’Urso. La donna ha svelato un dettaglio curioso.

Ha da poco annunciato un nuovo progetto prima di tuffarsi al 100% su Ballando con le Stelle. Stiamo parlando di Barbara D’Urso che si appresta ad essere assoluta protagonista del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Proprio Carmelita, a margine delle prime prove, ha spiegato di avere un piccolo “problema“…

Il ritorno di Barbara D’Urso in tv

Dopo mesi e mesi di rumors, chiacchiere e indiscrezioni, finalmente manca veramente poco al ritorno in televisione di Barbara D’Urso. La famosa e apprezzata conduttrice, manca dal piccolo schermo dal suo addio da Mediaset che, come sappiamo, non è stato affatto sereno. Per Carmelita, adesso, l’occasione di rimettersi in gioco è arrivata grazie a Ballando con le Stelle che la vedrà, appunto, nel cast dei danzatori concorrenti.

Barbara D’Urso – www.donnaglamour.it

La D’Urso sarà senza ombra di dubbio tra i personaggi maggiormente seguiti e, ne siamo convinti, discussi durante la trasmissione. Allo stesso tempo, la donna potrebbe pure essere tra le favorite per vincere non solo per la sua capacità sul palco ma anche per l’accoppiamento con Pasquale La Rocca, uno che di successi nella trasmissione se ne intende.

Il “problema” prima di Ballando con le Stelle

Eppure, proprio a margine delle prime prove, la D’Urso in persona ha manifestato un piccolo problema. Quale? Pare che Carmelita non sappia ballare. “Ci siamo quasi! Domani ho il primo giorno di prove. Sapete qual è il mio problema? Anche se a me la parola problema non piace, perché per me sono solo ostacoli da superare, il fatto è che tutti pensate che io sappia ballare. Ma non è così”, ha detto in una storia su Instagram.

“Io non so ballare. So fare solo quelle due cose piccole che ho fatto un anno fa quando sono stata ballerina per una notte. Lavorerò tantissimo però. Ho fatto questa scelta e quindi lavorerò molto. Pasquale, povero te!”, ha detto la concorrente di Ballando.