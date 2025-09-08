“Tananai si è fidanzato con una nota influencer”: spuntano gli indizi

I più attenti fan di Tananai hanno notato alcuni dettagli che non sembrano lasciare dubbi. Il cantante si sarebbe fidanzato con una famosa influencer.

Solamente poche settimane fa si era parlato di Tananai e del suo essere tornato single. Ora, per il cantante le cose sarebbero cambiate. Ebbene sì, perché secondo i fan più attenti, l’artista e una nota influencer avrebbero mandato dei chiari indizi relativi ad una loro presunta relazione. Andiamo a scoprire meglio tutti i dettagli.

Nuova storia d’amore per Tananai?

Amatissimo per la sua musica, Tananai sta facendo parlare in queste ore anche per la sua vita privata. Il cantante, infatti, dopo essere tornato single, sarebbe già al centro di qualche rumors che lo vorrebbero nuovamente impegnato. Tutti sarebbe partito da una serie di piccol indizi che i suoi fans avrebbero notato negli ultimi tempi.

Tananai – www.donnaglamour.it

La presunta nuova storia d’amore di Tananai lo vedrebbe “in love” con la famosa influencer Camihawke. Tutto è partito, sempre con tanti punti interrogativi, quando i fan più attenti avevano notato uno scambio di like reciproco tra i due sui social. Le cose sarebbero diventate ancora più “serie” al palesarsi di ulteriori indizi…

Nello stesso posto

Oltre ai like reciproci, la ragazza aveva condiviso un video in prima fila al concerto dell’artista presso l’Ippodromo di Milano. Ma non solo. In queste ore, ecco quello che sarebbe il dettaglio più rilevante. Tananai e Camihawke avrebbero trascorso un pomeriggio insieme in montagna. Tra le sue stories Instagram, l’influencer ha pubblicato una foto scattata al Rifugio Sev. Sebbene non vi siano foto insieme tra i due protagonisti di questa voce, sulla pagina social dello stesso rifugio, sono comparse due fotoche ritraggono una delle dipendenti della ragazza, prima insieme al cantante e poi con l’influencer. Pare evidente, quindi, che i due, quantomeno, si trovassero nello stesso luogo. 2+2…