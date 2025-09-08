Micol Olivieri svela le cifre: quanto guadagnava per I Cesaroni

Ha dato una svolta diversa alla sua carriera passando dall’essere attrice al fare l’influencer. Micol Olivieri racconta quanto ha guadagnato per I Cesaroni.

Dopo la bufera che l’ha vista coinvolta dopo la perdita del suo coniglietto di casa, Micol Olivieri è tornata ai doveri della cronaca del mondo del gossip per una recente intervista rilasciata al podcast No Lies nel quale ha raccontato quali siano stati i suoi guadagni da attrice con particolare riferimento alla serie tv tanto amata de I Cesaroni dove interpretava Alice.

Micol Olivieri e il passato da attrice

Come noto, Micol Olivieri ha lasciato il mondo del cinema e il suo essere attrice per diventare influencer. La ragazza non ha mai nascosto di guadagnare bene con questa nuova vita e di avere anche il tempo per dedicarsi alla famiglia. Eppure, in una recente intervista al podcast No Lies, la donna ha svelato alcuni aspetti inediti relativi ai suoi compensi, specie a quelli durante le registrazioni de I Cesaroni dove interpretava Alice.

Micol Olivieri – www.donnaglamour.it

“Quando mi hanno scritturata ho firmato un contratto di un anno con l’opzione per la seconda e la terza stagione. E sì, c’era una percentuale in crescita ad ogni stagione, ma non ricordo quanto fosse”, ha detto la donna. “Poi la quarta stagione è stata a sé e la quinta, se non sbaglio, a sé”, ha aggiunto la Olivieri prima di entrare nel dettaglio dei compensi.

Tutte le cifre

La Olivieri ha successivamente spiegato di non ricordare esattamente le cifre guadagnate nel corso del suo lavoro per I Cesaroni ma che comunque si poteva fare una stima: “Per la quarta e la quinta stagione eravamo intorno ai 140-150 mila euro, ma ti giuro non ti vorrei dire una cavolata, ma più o meno così”.

E ancora: “La prima stagione, invece, era intorno ai 50-60 mila euro. Io però ad esempio, nella prima stagione, non avevo ancora l’autista e chi lavora sul set lo ha. Ovviamente non immaginatevi i macchinoni eh, spesso vengono a prenderti con la Panda, sono persone che lavorano sul set. Però io non l’avevo, mia madre non aveva la patente e così prendevamo la metro per arrivare a Cinecittà e poi l’autobus. Solo dopo abbiamo richiesto anche noi l’autista”, ha spiegato la Olivieri.