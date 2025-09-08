Giancarlo Magalli: il retroscena su Pippo Baudo in diretta tv

Il ricordo e l’omaggio a Pippo Baudo in diretta tv durante la prima puntata della nuova stagione de La Volta Buona: parla Giancarlo Magalli.

Nuova stagione de La Volta Buona con tante novità, a partire dal nuovo look della padrona di casa, Caterina Balivo. Nel corso della prima puntata della trasmissione di Rai 1, insieme agli ospiti è stato ricordato e omaggiato il mitico Pippo Baudo. A parlare di lui anche Giancarlo Magalli che ha rivelato alcuni retroscena anche professionali.

Giancarlo Magalli e il ricordo di Pippo Baudo

Ormai è passato quasi un mese dalla morte del mitico Pippo Baudo e il mondo dello spettacolo, con l’inizio della nuova stagione televisiva, ha iniziato a omaggiarlo nelle varie trasmissioni. In questo senso, alla prima puntata de La Volta Buona su Rai 1, ecco che tra i vari personaggi che lo hanno ricordato c’è stato anche Giancarlo Magalli.

Giancarlo Magalli – www.donnaglamour.it

Magalli, presente in studio con Caterina Balivo e altri ospiti, ha ricordato il mitico presentatore. Per lui bellissimi ricordi ma anche un pizzico di amarezza. “Ero parecchio lontano e non sono potuto andare a vederlo per l’ultima volta, mi è dispiaciuto molto”, ha raccontato l’uomo facendo intendere di non essere potuto andare al funerale.

Il retroscena sul programma insieme

Magalli è poi andato avanti ricordando anche un particolare aneddoto che riguarda l’aspetto professionale: “Aveva avuto problemi di vista negli ultimi anni. Eravamo amanti del teatro e ci andavamo spesso insieme. Al Teatro Sistina aveva la sua poltrona all’ottava fila, ma poi ci siamo spostati in prima e seconda fila perché non ci vedeva. Volevamo fare un programma insieme, però non poteva leggere gli appunti e le battute sui fogli di carta e neanche sul gobbo. Dovevo suggerirgli le battute senza farmi vedere, era complicato”, ha raccontato ancora il presentatore rivelando un importante retroscena.