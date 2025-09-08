Antonella Clerici, piccolo imprevisto di salute in tv: “Non so perché ma…”

Il ritorno sul piccolo schermo di Antonella Clerici con una doppia situazione: il problemino di salute e la “sosia” durante ‘È sempre mezzogiorno’.
Ha da poco raccontato alcuni retroscena molto personali legati alla sua vita privata e alla scelta di non sposarsi. Ora, Antonella Clerici è tornata protagonista con il suo lavoro con la prima puntata della nuova stagione di ‘È sempre mezzogiorno’. In questa occasione, la conduttrice è stata vittima di un problemino di salute ma anche di una gag molto divertente.
Antonella Clerici e il problema di salute
Una nuova stagione di ‘È sempre mezzogiorno’ è iniziata e al timone della trasmissione, come sempre, ecco la bravissima e amatissima, Antonella Clerici. Per la conduttrice, però, la partenza è stata problematica. Per sua stessa ammissione, infatti, la donna ha dovuto fare i conti con un piccolo guaio di salute relativo alla sua gola e alla sua voce.
“Ho perso la voce da qualche giorno“, ha spiegato al pubblico la padrona di casa che, nonostante tutto, ha portato avanti egregiamente la prima puntata della nuova annata. “Non so se è stata l’emozione, ma è qualche giorno che è così. Questa estate sono stata benissimo, arrivo qui, devo parlare con voi e mi scende la voce”, ha aggiunto ancora la Clerici.
Lo sdoppiamento in diretta tv
Come detto, però, aldilà dell’imprevisto di salute affrontato a testa alta, la Clerici è stata protagonista anche di una simpaticissima gag. Infatti, durante la trasmissione, ecco apparire in studio un’altra “Antonella Clerici”. Si è trattato Alfio Bottaro che ha interpretato, appunto, la padrona di casa in una versione comica. Il siparietto ha generato tantissimo divertimento in studio e, siamo sicuri, anche a casa dando quindi il via alla nuova stagione tra buon cibo, bosco e tantissima allegria. Il modo migliore per ripartire, esattamente come avrebbe voluto la bionda conduttrice.
