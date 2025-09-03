Antonella Clerici allo scoperto: cosa c’è dietro la scelta di non sposarsi

Il racconto molto personale di Antonella Clerici sulla sua vita e la famiglia che sta creando con il compagno Vittorio Garrone.

Qualche tempo fa Antonella Clerici aveva parlato del tradimento che le aveva cambiato la vita. Ora, la famosa conduttrice Rai è stata protagonista di una bella intervista al Settimanale Oggi nella quale ha avuto modo di spiegare il suo rapporto con il successo, la scelta di vivere a contatto con la natura ma anche quella, in termini d’amore, di non sposarsi con l’attuale compagno, Vittorio Garrone.

Antonella Clerici e il rapporto con la natura

Come spesso le è capitato, Antonella Clerici ha voluto sottolineare ancora una volta come abbia scelto di vivere a contatto con la natura con particolare riferimento alla sua casa nel bosco, spesso menzionata e elogiata per la pace che le regala. “Da quando vivo qui nella natura ho trovato dentro di me un’armonia che non conoscevo quando abitavo a Roma e sono felice che la mia Maelle possa crescere qui”, ha detto.

Antonella Clerici – www.donnaglamour.it

E sul successo ottenuto nel corso della sua carriera: “Non ho mai pensato che il successo bastasse a essere felici, sono stata attenta a non coltivare solo quello”, ha continuato analizzando la sua vita e i traguardi raggiunti, tra lavoro e privato.

La relazione: la scelta di non sposarsi

Un capitolo a parte merita la famiglia ed in particolare la relazione con Vittorio Garrone che va avanti ormai da tanti anni: “Credo che il segreto sia quello di stare attenti a non occupare posti e ruoli che non sono tuoi. I ragazzi di Vittorio (Garrone, ndr), Luca, Agnese e Beatrice, hanno la loro mamma che è il loro punto di riferimento e io sono attenta a rispettarlo. Spero di essere riuscita a creare una casa accogliente dove ognuno ha i suoi spazi, fisici e mentali”.

In questa ottica, la Clerici ha anche rivelato: “E anche la scelta di non sposarmi ricade in questo argomento: sono sicura che non avere vincoli legali non soltanto rafforzi il bello di scegliersi ogni giorno ma porti anche tranquillità a tutta la famigli